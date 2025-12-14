Vụ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc ở SEA Games sau khi gặp lãnh đạo, Đoàn thể thao Việt Nam lên tiếng

Tối 13/12, tại nhà thi đấu môn bơi trong khuôn khổ SEA Games 33, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc giành HCB ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây là một thành tích đáng ghi nhận khi cô phải đối đầu với vận động viên rất mạnh đến từ Thái Lan là Kamonchanok Kwanmuang.

Trên bục nhận huy chương, Mỹ Tiên vẫn thể hiện sự vui vẻ và tự hào. Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Sau khi rời khỏi bục trao giải, Võ Thị Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi ngắn với một lãnh đạo của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, người cũng vừa tham gia trao huy chương ở nội dung này. Theo đó lãnh đạo hiệp hội đã góp ý về kỹ thuật thi đấu khiến Mỹ Tiên bật khóc nức nở.

Mỹ Tiên bật khóc sau khi trao đổi với lãnh đạo hiệp hội thể thao dưới nước

Lãnh đạo hiệp hội góp ý khi VĐV này nhận huy chương bạc

Mỹ Tiên khóc rời đi

Cảnh nữ VĐV nhận HCB xong lại khóc nức nở

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đã lập tức nắm bắt thông tin và có ý kiến trao đổi với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ tinh thần, đặc biệt trong giai đoạn thi đấu căng thẳng của Đại hội.

"Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33", thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam cho biết.

Lời kêu gọi này không chỉ dành cho riêng trường hợp của Mỹ Tiên mà còn là thông điệp chung nhằm tăng cường sự quan tâm, động viên kịp thời đến toàn bộ VĐV, giúp họ giải tỏa áp lực và duy trì tinh thần tốt nhất cho các nội dung thi đấu còn lại.