Phỏng vấn nhanh “nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh 5 lần vô đối SEA Games: Động lực to lớn từ 2 tiếng “Việt Nam”

Tối 13/12, đường chạy 5000m nữ môn điền kinh tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan đã khoảnh khắc lịch sử khi “cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh băng băng về đích, chính thức xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 5 lần liên tiếp giành HCV tại đấu trường SEA Games ở nội dung sở trường này.

Nguyễn Thị Oanh khẳng định đẳng cấp với 5 lần giành HCV nội dung 5000m

Nguyễn Thị Oanh đã không phụ lòng người hâm mộ khi thi đấu xuất sắc trong trận chung kết cự ly 5000m. Cô cán đích với thành tích 16 phút 27,14 giây. Chia sẻ cảm xúc sau tấm HCV, Nguyễn Thị Oanh vui vẻ:

“Tôi bước vào phần thi đầu tiên của mình tại SEA Games 33 và đã hoàn thành nó, mang về HCV cho Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc và sẽ giữ vững tinh thần, chuẩn bị tốt nhất để chiến đấu ở những nội dung tiếp theo”.

Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi giành HCV

Trên sân vận động Supachalasai, đã có rất nhiều các đồng đội, người hâm mộ Việt Nam đến cổ vũ tiếp sức tinh thần cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Với Nguyễn Thị Oanh đây cũng là động lực to lớn nhất để cô thêm một lần nữa chạm tay vào HCV.

“ Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ, theo dõi, tiếp thêm sức mạnh cho mình. Khi chạy trên đường chạy, tôi nghe rất rõ những tiếng hô “Việt Nam, Việt Nam”. Đó là nguồn động lực rất lớn cho tôi”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Sau chung kết 5000 m, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tranh tài trên đường chạy 2 nội dung chung kết là 10.000 m (ngày 15/12) và 3000 m chướng ngại vật (ngày 16/12). Chia sẻ về mục tiêu tiếp theo, VĐV sinh năm 1995 nói thêm:

“Mỗi VĐV đều có mục tiêu riêng và cố gắng hết sức ở cự ly mình thi đấu. Tôi mong rằng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười và bản thân hoàn thành thật tốt. Cuộc thi còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả. Bản thân mình trước mắt cứ nỗ lực hết sức để tranh tài”.

Nguyễn Thị Oanh với ý chí và sức bền cực tốt

Nguyễn Thị Oanh luôn dẫn đầu trên đường chạy

VĐV Việt Nam về nhất, một đồng đội khác là Lê Thị Tuyết cũng giành HCB

Nguyễn Thị Oanh là niềm tự hào của điền kinh Việt Nam



