Đáng yêu nhất SEA Games: VĐV Việt Nam chạy tiếp sức như máy giành HCV, phá kỉ lục, nhưng ngại ngùng khi chồng hôn má

Nguyễn Thị Ngọc hạnh phúc bên chồng

Tối muộn 13/12, ở nội dung thi cuối cùng của điền kinh trong ngày, bộ tứ VĐV Việt Nam Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng đã xuất sắc giành HCV và phá luôn kỉ lục ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Niềm hạnh phúc khi lên ngôi vô địch càng nhân lên với Nguyễn Thị Ngọc khi cô được "chồng" xuống sân cùng ăn mừng.

Chồng của Nguyễn Thị Ngọc là VĐV điền kinh Đình Sơn. Cả hai hẹn hò từ năm 2018, đến nay đã được 7 năm gắn bó. Trong ngày Nguyễn Thị Ngọc đạt được thành tựu đáng nhớ trong sự nghiệp, cặp đôi tay trong tay cực tình tứ, ôm nhau thắm thiết trước sự chứng kiến và reo hò của đông đảo mọi người.

Đình Sơn còn đặt lên má vợ một nụ hôn thắm thiết. Đình Sơn chia sẻ: "Sau màn thể hiện của vợ hôm nay em cảm thấy rất vui mừng và tự hào về những điều chúng em đã có thể làm, đang làm và sẽ làm để mang về những huy chương, thành tích để thể thao Việt Nam ngày càng đi lên".

Nguyễn Thị Ngọc tâm sự: "Em cảm thấy rất là vui, vì em luôn có anh đồng hành cùng em suốt thời gian qua, qua kì SEA Games trước và kì SEA Games này, em và anh đã đồng hành cùng nhau. Em chỉ muốn nói em cảm ơn anh, em cũng mong anh sẽ đồng hành cùng em một thời gian dài dài dài hơn nữa, suốt đời ạ".

Khoảnh khắc cực hạnh phúc của Nguyễn Thị Ngọc và chồng

Một số hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc trong ngày thi đấu thăng hoa: