Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy

Phạm Huyền - Thanh Xuân, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:30 13/12/2025
Đội tuyển tiếp sức 4x400m hỗn hợp của điền kinh Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Đoàn Thể thao Việt Nam vừa đạt được một cột mốc tại SEA Games 33, chính thức chạm mốc 30 HCV bằng chiến thắng thuyết phục nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp tối ngày 13/12. Đặc biệt hơn, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thiết lập một kỷ lục SEA Games mới đầy ấn tượng, phá sâu kỷ lục cũ với khoảng cách đáng kinh ngạc.

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 1.

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 2.

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 3.

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 4.

Tổ hợp tiếp sức 4x400m hỗn hợp, bao gồm bốn vận động viên xuất sắc Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng, đã mang đến một màn trình diễn chiến thuật và tốc độ tuyệt vời, khiến mọi đối thủ phải nể phục.

Bốn chân chạy vàng của Việt Nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 15 giây 07. Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam đăng quang mà còn phá sâu kỷ lục SEA Games. Kỷ lục trước đó ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp được thiết lập bởi đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31 (diễn ra năm 2022 tại Việt Nam), với thời gian là 3 phút 31 giây 46.

Như vậy, thành tích của các vận động viên Việt Nam đã rút ngắn kỷ lục cũ tới hơn 16 giây, khẳng định sự đầu tư bài bản và sự trưởng thành vượt bậc của điền kinh Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 5.

Ngọc Tưởng là VĐV xuất phát đầu tiên

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 6.

Ngọc Tưởng chạy cực tốt tạo đà cho VĐV Nguyễn Thị Ngọc chạy thứ 2

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 7.

Nguyễn Thị Ngọc bứt tốc

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 8.

Nguyễn Thị Ngọc chuyền gậy cho Ngọc Phúc

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 9.

Ngọc Phúc chạy cực nhanh

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 10.

Ngọc Phúc chuyền gậy cho Nguyễn Thị Hằng chạy cuối

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 11.

Nguyễn Thị Hằng bỏ xa đối thủ, băng băng về đích

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 12.

Các đồng đội giúp Hằng tháo giày khi về đích

Điền kinh Việt Nam lập kỷ lục SEA Games, 4 chàng trai cô gái Việt khiến đối thủ phải "khiếp sợ" trên đường chạy- Ảnh 13.

