"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái

Chiều tối ngày 13/12, nội dung điền kinh tại SEA Games 33 tranh tài sôi nổi. Đáng chú ý là nội dung thi đấu của VĐV Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyến 5000m nữ diễn ra lúc 18h50.

Đúng như kỳ vọng, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã hoàn toàn làm chủ cuộc đua. Ngay từ những vòng chạy đầu tiên, cô đã thể hiện sự vượt trội về thể lực và chiến thuật, nhanh chóng tách tốp và bỏ xa các đối thủ.

Nguyễn Thị Oanh băng băng trên đường chạy

Với một phong độ đỉnh cao và kinh nghiệm dày dặn, Nguyễn Thị Oanh đã không để bất kỳ VĐV nào có cơ hội bám đuổi. Cô băng qua vạch đích với thành tích ấn tượng 16 phút 27 giây 14, một chiến thắng áp đảo khẳng định vị thế "không có đối thủ" của mình ở cự ly 5000m trong khu vực.

Lê Thị Tuyết thi đấu đầy nỗ lực

Lê Thị Tuyến bám đuổi theo đàn chị Nguyễn Thị Oanh

Niềm vui chiến thắng càng nhân lên khi đồng đội Oanh là VĐV Lê Thị Tuyết, cũng đã thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh để giành thêm tấm Huy chương Bạc quý giá ở nội dung này, hoàn tất một ngày thi đấu thành công rực rỡ cho điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên

Oanh và Tuyết cùng ăn mừng với lá cờ tổ quốc

Oanh chúc mừng Tuyết giành HCB

Niềm tự hào của điền kinh Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh khẳng định vị thế "nữ hoàng điền kinh"