"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái

Thanh Xuân - Phạm Huyền , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:30 13/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Hai VĐV Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết giành HCV và HCB nội dung 5000m nữ cho Việt Nam tại SEA Games 33.

Chiều tối ngày 13/12, nội dung điền kinh tại SEA Games 33 tranh tài sôi nổi. Đáng chú ý là nội dung thi đấu của VĐV Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyến 5000m nữ diễn ra lúc 18h50.

Đúng như kỳ vọng, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã hoàn toàn làm chủ cuộc đua. Ngay từ những vòng chạy đầu tiên, cô đã thể hiện sự vượt trội về thể lực và chiến thuật, nhanh chóng tách tốp và bỏ xa các đối thủ.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh băng băng trên đường chạy

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 2.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 3.

Với một phong độ đỉnh cao và kinh nghiệm dày dặn, Nguyễn Thị Oanh đã không để bất kỳ VĐV nào có cơ hội bám đuổi. Cô băng qua vạch đích với thành tích ấn tượng 16 phút 27 giây 14, một chiến thắng áp đảo khẳng định vị thế "không có đối thủ" của mình ở cự ly 5000m trong khu vực.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 4.

Lê Thị Tuyết thi đấu đầy nỗ lực

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 5.

Lê Thị Tuyến bám đuổi theo đàn chị Nguyễn Thị Oanh

Niềm vui chiến thắng càng nhân lên khi đồng đội Oanh là VĐV Lê Thị Tuyết, cũng đã thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh để giành thêm tấm Huy chương Bạc quý giá ở nội dung này, hoàn tất một ngày thi đấu thành công rực rỡ cho điền kinh Việt Nam.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 6.

Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 7.

Oanh và Tuyết cùng ăn mừng với lá cờ tổ quốc

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 8.

Oanh chúc mừng Tuyết giành HCB

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 9.

Niềm tự hào của điền kinh Việt Nam

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 10.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 11.

Nguyễn Thị Oanh khẳng định vị thế "nữ hoàng điền kinh"

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh chạy "out trình" giành HCV SEA Games, cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào trên đất Thái- Ảnh 12.

Lá cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào

Em trai Quang Thuấn giành HCV SEA Games, Ánh Viên xúc động: "Chị biết em phải trải qua những gì 10 năm qua..."
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày