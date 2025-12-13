3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam

3 cô gái bắn súng giành HCV cho Việt Nam nội dung súng trường 10m
Ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ sáng ngày 13/12 tại SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt với ba xạ thủ gồm Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo.
3 nữ xạ thủ Việt Nam đã giành tổng 1872.8 điểm để giành HCB của đại hội, HCV thuộc về đội tuyển Indonesia
Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho Việt Nam ngay từ đầu khi góp mặt các VĐV cực nổi bật của bắn súng Việt Nam
Lê Thị Mộng Tuyền hoàn thành phần thi đấu sớm nhất
Nguyễn Thị Thảo cũng rất nỗ lực củng cổ điểm số sau các loạt bắn, tuy nhiên Nguyễn Thị Thảo đã không giành quyền vào chung kết đơn nữ
Lê Thị Mộng Tuyền giành quyền vào thi đấu chung kết, xạ thủ này còn gây chú ý với chiếc kẹp tóc màu lá cờ Tổ quốc Việt Nam trên tóc đầy tự hào
Mộng Tuyền nhan sắc xinh đẹp, dễ thương
Phí Thanh Thảo bắn xuất sắc phá luôn kỷ lực SEA Games ở nội dung này
Thanh Thảo và Mộng Tuyền hồi hộp xem điểm trên bảng sau khi hoàn thành nội dung, chờ người đồng đội Nguyễn Thị Thảo bắn sau cùng
Gấp đôi visual nhan sắc của hai nữ VĐV Việt Nam
Kết quả đội tuyển bắn súng trường hơi nữ Việt Nam giành HCB