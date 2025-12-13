3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam

Phạm Huyền - Thanh Xuân, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 13:30 13/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

3 nữ xạ thủ xinh đẹp giành huy chương cho Việt Nam ở SEA Games 33.

3 cô gái bắn súng giành HCV cho Việt Nam nội dung súng trường 10m

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 1.

Ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ sáng ngày 13/12 tại SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt với ba xạ thủ gồm Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo.

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 2.

3 nữ xạ thủ Việt Nam đã giành tổng 1872.8 điểm để giành HCB của đại hội, HCV thuộc về đội tuyển Indonesia

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 3.

Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho Việt Nam ngay từ đầu khi góp mặt các VĐV cực nổi bật của bắn súng Việt Nam

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 4.

Lê Thị Mộng Tuyền hoàn thành phần thi đấu sớm nhất

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 5.

Nguyễn Thị Thảo cũng rất nỗ lực củng cổ điểm số sau các loạt bắn, tuy nhiên Nguyễn Thị Thảo đã không giành quyền vào chung kết đơn nữ

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 6.

Lê Thị Mộng Tuyền giành quyền vào thi đấu chung kết, xạ thủ này còn gây chú ý với chiếc kẹp tóc màu lá cờ Tổ quốc Việt Nam trên tóc đầy tự hào

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 7.

Mộng Tuyền nhan sắc xinh đẹp, dễ thương

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 8.

Phí Thanh Thảo bắn xuất sắc phá luôn kỷ lực SEA Games ở nội dung này

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 9.

Thanh Thảo và Mộng Tuyền hồi hộp xem điểm trên bảng sau khi hoàn thành nội dung, chờ người đồng đội Nguyễn Thị Thảo bắn sau cùng

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 10.

Gấp đôi visual nhan sắc của hai nữ VĐV Việt Nam

3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam- Ảnh 11.

Kết quả đội tuyển bắn súng trường hơi nữ Việt Nam giành HCB

 

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày