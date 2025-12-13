Em trai Quang Thuấn giành HCV SEA Games, Ánh Viên xúc động: "Chị biết em phải trải qua những gì 10 năm qua..."

Cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã không giấu được niềm tự hào khi em trai Nguyễn Quang Thuấn giành được HCV nội dung 400m hỗn hợp SEA Games tối ngày 12/12. Đây là đầu tiên trong sự nghiệp nam kình ngư sinh năm 2006 giành HCV ở một kỳ Đại hội Đông Nam Á nên với Quang Thuấn và gia đình khoảnh khắc này vô cùng đặc biệt.

Ngay lập tức Ánh Viên đã có một bài đăng trên trang cá nhân khiến dân tình "rưng rưng" vì quá xúc động:

"Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Chị tin những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em phía trước", Ánh Viên động viên em trai.

Ánh Viên động viên em trai

Ánh Viên từng là "huyền thoại" của bơi Việt Nam, cô hiểu rõ nhất những áp lực và sự hy sinh trên đường đua xanh. Lời chúc này không chỉ là sự chúc mừng, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc nhất từ người chị đã theo dõi em mình trưởng thành. Quang Thuấn từng tiết lộ chính chị gái Ánh Viên là người truyền động lực cực lớn, luôn gọi điện cổ vũ và nhắc nhở anh giữ tinh thần thoải mái khi thi đấu.

Chiếc HCV đầu tiên của Nguyễn Quang Thuấn không chỉ là niềm tự hào của gia đình Ánh Viên mà còn là một tín hiệu tích cực của kình ngư trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.