"Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng lần thứ 5 giành HCV bơi 1500m SEA Games, visual kình ngư HCB bên cạnh cũng hot không kém

Thanh Xuân, Theo thanhnienviet.vn 00:26 13/12/2025
Hai VĐV Việt Nam Huy Hoàng và Tuấn Anh giành HCV và HCB nội dung 1500m bơi SEA Games 33.

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục khẳng định đẳng cấp là một trong những kình ngư xuất sắc nhất của bơi lội Việt Nam khi mang về tấm huy chương vàng nội dung 1.500m tự do nam tại SEA Games 33

Đồng đội của Huy Hoàng là Mai Trần Tuấn Anh cũng giành tấm huy chương bạc ở nội dung này

Tuấn Anh lập tức gây chú ý khi lần đầu tham dự SEA Games đã giành HCB, nam kình ngư còn sở hữu visual cực điển trai

Ở cự ly sở trường, Huy Hoàng tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một trong những kình ngư hàng đầu khu vực khi về nhất với thành tích 15 phút 19 giây 58, mang về tấm huy chương vàng thứ 24 cho đoàn Việt Nam

Đáng chú ý đây là lần thứ 5 Huy Hoàng giành HCV SEA Games ở cự ly này

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sự ổn định và bản lĩnh thi đấu của Hoàng – người đã nhiều kỳ SEA Games thống trị nội dung đường dài, từng dự hai kỳ Olympic và sở hữu nhiều kỷ lục quốc gia

Huy Hoàng thể hiện phong độ đẳng cấp ở đường đua dài

Kình ngư được mệnh danh là "rái cá sống Gianh" quê Quảng Bình

Sinh năm 2000 tại Quảng Bình, Hoàng từng thi đấu ở Olympics 2020 và 2024, đoạt huy chương tại giải vô địch châu Á

Huy Hoàng "out trình" ở nội dung 1500m

Sự tỏa sáng của bộ đôi này không chỉ mang về hai tấm huy chương quan trọng mà còn thể hiện chiều sâu lực lượng của đội tuyển bơi Việt Nam ở các nội dung cự ly dài

Quan trọng hơn, việc bám đuổi sát đàn anh Huy Hoàng cho thấy Tuấn Anh đã trưởng thành đáng kể sau khi tích lũy kinh nghiệm tại nhiều giải đấu quốc tế và các đợt tập huấn nước ngoài

