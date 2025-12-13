"Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng lần thứ 5 giành HCV bơi 1500m SEA Games, visual kình ngư HCB bên cạnh cũng hot không kém

Ở cự ly sở trường, Huy Hoàng tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một trong những kình ngư hàng đầu khu vực khi về nhất với thành tích 15 phút 19 giây 58, mang về tấm huy chương vàng thứ 24 cho đoàn Việt Nam