Audition Việt Nam lập kỳ tích tại SEA Games 33: Hoài Phương giành 2 tấm Huy chương vàng, thắng áp đảo chủ nhà Thái Lan

Tâm điểm của ngày thi đấu dồn về nội dung Audition đơn nữ, nơi Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Không phụ sự kỳ vọng, hai "bóng hồng" Lê Thị Hoài Phương (Ingame: Elina) và Tô Ý Linh (Ingame: Linhh) đã tạo nên một thế trận áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ đến từ Thái Lan và Philippines.

VĐV Lê Thị Hoài Phương (phải) là người đã mang về 2 tấm HCV cho Audition Việt Nam (Ảnh: Phạm Huyền)

Audition Việt Nam có cúp đúp huy chương Vàng - Bạc ở nội dung đôi nam nữ (Ảnh: Phạm Huyền)

Đặc biệt, Lê Thị Hoài Phương đã có một ngày thi đấu chói sáng khi xuất sắc giành tấm HCV nội dung đơn nữ áp đảo hoàn toàn người đứng thứ ba là hot girl Audition Thái Lan Lydiarose. Đồng đội của cô, Tô Ý Linh, cũng thi đấu đầy bản lĩnh để cán đích ở vị trí thứ hai, mang về tấm HCB. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó được xem là màn "phục thù" ngọt ngào cho đội tuyển Việt Nam, sau những giọt nước mắt tiếc nuối của tuyển thủ nam Lê Ngọc Trường Giang (Demo) khi để lỡ HCV ở những giây cuối cùng trong nội dung trước đó.

Một ngày thi đấu ấn tượng và "bội thu" huy chương của Audition Việt Nam (Ảnh: Phạm Huyền)

Không dừng lại ở nội dung cá nhân, Hoài Phương tiếp tục cùng người đồng đội Lê Ngọc Trường Giang tỏa sáng rực rỡ ở nội dung Toàn đoàn. Sự phối hợp ăn ý của cặp đôi này đã mang về tấm HCV thứ hai trong ngày, khép lại một ngày thi đấu "bội thu" cho Audition Việt Nam với tổng thành tích 2 HCV và 1 HCB.

Ảnh: VTC Game

Dù tại SEA Games 33, Audition mới chỉ là nội dung thi đấu biểu diễn và thành tích chưa được tính vào bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, nhưng cú đúp vàng này mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Nó không chỉ khẳng định vị thế "anh cả" của Việt Nam trong cộng đồng Audition Đông Nam Á mà còn là minh chứng cho sự phát triển chuyên nghiệp của thể thao điện tử nước nhà.