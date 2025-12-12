Không chỉ là hoài niệm Bảo Thy, Audition nay đã là môn eSports rực lửa tại SEA Games 33

Nếu có một cỗ máy thời gian quay về những quán net cỏ năm 2006, thứ âm thanh ám ảnh nhất chắc chắn không phải tiếng súng CS 1.1, mà là tiếng đập phím cách "bạch... bạch... chát" đầy uy lực. Ngày ấy, thước đo đẳng cấp của một "dân chơi" không nằm ở những món đồ hiệu đắt tiền ngoài đời thực, mà nằm ở bộ cánh Vcoin lấp lánh, mái tóc sư tử sành điệu và đặc biệt là khả năng "finish" (hoàn thành) những bài nhạc có tốc độ 180bpm như Vũ Điệu Hoang Dã hay Tuyệt Tình Ca.

Audition là tựa game huyền thoại gắn liền với thế hệ 8x,9x

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở ở nhịp nhảy cuối cùng. Một cú "Perfect" hoàn hảo hiện lên màn hình đi kèm tiếng vỗ tay rào rào của đám bạn đứng sau ghế là niềm kiêu hãnh không gì sánh bằng.

Không thể nhắc đến lịch sử Audition mà thiếu đi cái tên Bảo Thy. Cuộc thi Miss Audition 2006 chính là bệ phóng đưa cô gái trẻ trở thành ngôi sao hạng A, đồng thời biến Audition từ một game online đơn thuần trở thành văn hóa đại chúng.

Hình ảnh Bảo Thy song ca cùng Vương Khang trong Please Tell Me Why hay 10 Minutes đã trở thành biểu tượng. Thời điểm đó, mối quan hệ giữa Bảo Thy và Audition là sự cộng hưởng hoàn hảo: Game tạo ra thần tượng, và thần tượng đưa game đến gần hơn với hàng triệu người trẻ. Một chiến dịch marketing tự nhiên và thành công đến mức, suốt 2 thập kỷ sau, mỗi khi nghe nhạc hiệu Audition, người ta lại nhớ về "Công chúa bong bóng" và ngược lại.

Miss Audition 2006 chính là cuộc thi đưa tên tuổi Bảo Thy trở thành cái tên "quốc dân" lúc bấy giờ

Điều bất ngờ nhất là sự chuyển mình về định kiến. Từ một trò chơi bị gán mác "vô bổ", "chỉ để ngắm đồ, thả thính", Audition đã chứng minh mình xứng đáng là một bộ môn Thể thao điện tử (eSports). Nó đòi hỏi ở người chơi phản xạ cực nhanh, cảm thụ nhịp điệu chính xác đến từng mili-giây và một tâm lý thi đấu vững vàng không kém bất kỳ game đối kháng nào.

Tại SEA Games 33, lần đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á, Audition trở thành môn Esports trình diễn chính thức tại một kỳ SEA Games và trao huy chương riêng biệt.

Đội tuyển Audition Việt Nam

Đội tuyển Audition Việt Nam sẽ góp mặt và tranh tài với các VĐV đến từ chủ nhà Thái Lan và Philippines - hai quốc gia cũng sở hữu cộng đồng Audition cực kỳ lớn mạnh và chuyên nghiệp. Với các thành viên VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương); VN_Demo (Lê Ngọc Trường Giang); VN_Hare (Roãn Công Thành); VN_Linhh (Tô Ý Linh); VN_Giyu (Nguyễn Văn Huy); VN_NguyenNgoc (Nguyễn Hồng Ngọc).

Từ những cô cậu bé say sưa gõ phím trong tiệm net, đến những vận động viên khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, đó là một hành trình dài 20 năm đầy cảm xúc. Audition giờ đây không chỉ là hoài niệm, nó là hiện tại, là vinh quang và là minh chứng cho thấy: Đam mê nào, nếu đủ bền bỉ, cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ.