Quang Thuấn - em trai Ánh Viên bơi "out trình", xuất sắc giành HCV SEA Games

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thăng hoa tại SEA Games 33 tối ngày 12/12 khi kình ngư Nguyễn Quang Thuấn xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.

Quang Thuấn về đích đầu tiên, giành HCV

Quang Thuấn là em trai ruột của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên, thừa hưởng năng khiếu thể thao và đặc biệt nổi bật ở các cự ly bơi hỗn hợp. Trong vài năm trở lại đây, anh được xem là gương mặt kế thừa hoàn hảo của chị gái, liên tục trưởng thành qua từng giải đấu và trở thành niềm hy vọng vàng của đội tuyển bơi Việt Nam.

Tại SEA Games 33, Quang Thuấn đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung 400m hỗn hợp. Anh bứt tốc mạnh mẽ ngay từ những lượt bơi đầu tiên, duy trì sự ổn định và tăng tốc ấn tượng ở phần cuối để cán đích đầu tiên, chính thức xô đổ kỷ lục SEA Games.

Quang Thuấn bứt tốc trên đường đua xanh

Quang Thuấn giành HCV, Hưng Nguyên giành HCB

Cũng ở nội dung này, kình ngư Trần Hưng Nguyên thi đấu nỗ lực và về nhì với thời gian 4 phút 25 giây 45, mang về huy chương bạc, giúp Việt Nam tạo cú đúp huy chương đầy thuyết phục.

Tấm HCV của Quang Thuấn là huy chương vàng thứ 23 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục góp phần củng cố vị trí của đoàn trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp.