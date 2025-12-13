Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận

Hải Đăng, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:00 13/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 13/12 của Đoàn thể thao Việt Nam.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 1.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 2.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 3.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 4.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 5.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 13/12: Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 6.

"Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng lần thứ 5 giành HCV bơi 1500m SEA Games, visual kình ngư HCB bên cạnh cũng hot không kém
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày