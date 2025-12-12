Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 12/12: Việt Nam giành 84 huy chương, chủ nhà Thái Lan gây sốc

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ ba 12/12 của SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Các vận động viên đã mang về 24 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 43 huy chương đồng, góp phần củng cố thứ hạng của đoàn.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan vẫn khẳng định sức mạnh của đoàn chủ nhà khi dẫn đầu với 66 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 28 huy chương đồng. Thành tích vượt trội giúp Thái Lan tạo khoảng cách lớn với các đoàn cạnh tranh phía sau.

Đứng ngay sau Việt Nam là Indonesia với 20 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 24 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste. Bảng tổng sắp sau ba ngày thi đấu cho thấy cuộc đua huy chương tiếp tục diễn ra sôi động và đầy cạnh tranh.

Bảng tổng sắp huy chương: