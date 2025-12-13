Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!

PH, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 07:00 13/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Game thủ Việt Nam đã giỏi - ngầu - còn rất xinh nữa!

Khoảnh khắc vỡ oà khi Hoài Phương giành HCV cho Audition Việt Nam tại SEA Games 33 

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 1.

Chiều 12/12, nữ game thủ VN_Elina (tên thật là Lê Thị Hoài Phương) khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất sắc giành 2 HCV cho Audition Việt Nam tại SEA Games 33 ở hai nội dung đơn nữ và đôi nam nữ

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 2.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 3.

Khoảnh khắc đáng yêu khi Hoài Phương ôm chặt người đồng đội VN_Linhh (Tô Ý Linh) khi cùng chờ kết quả ở trận chung kết đơn nữ. Rồi cả hai cùng vỡ oà cảm xúc. Hoài Phương giành HCV còn Ý Linh giành HCĐ

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 4.

Ngay sau khi giành HCV, Hoài Phương không thể giấu được niềm hạnh phúc. Cô nàng còn tranh thủ tô son trước khi nhận trả lời phỏng vấn chia sẻ về danh hiệu vô địch khi lần đầu Audition có mặt tại SEA Games

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 5.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 6.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 7.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 8.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 9.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 10.

Trên sàn đấu, Hoài Phương với sự bản lĩnh và khéo léo của mình chơi vô cùng khéo léo, liên tiếp dẫn đầu ở cả nội dung đơn nữ và nội dung đôi nam nữ. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ như nhảy múa trên bàn phím, đem đến những màn trình diễn nức lòng người hâm mộ

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 11.

Còn khi nghỉ giữa giờ, cô nàng lại trở về dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu thế này. Cô nàng chia sẻ đầy cảm xúc sau khi giành HCV đơn nữ đầy thuyết phục: "Cảm xúc của em hiện tại vẫn còn rất hồi hộp. Em rất vui mừng, tự hào khi mình đã giành được giải thưởng to nhất mang về cho Việt Nam. Em không nghĩ đến là mình sẽ đạt được thứ hạng cao như vậy, bản thân em chỉ biết cố gắng từng ngày để trau dồi cho bản thân và đem về cho Việt Nam giải cao nhất. Em một phần may mắn là được mọi người, gia đình tiếp sức cho em có động lực thi đấu. Thực ra em đã luyện tập Audition từ lúc em 6 tuổi và hiện tại là 19 năm. Em mong Audition càng ngày càng phát triển hơn nữa và tạo ra những sân chơi quy mô lớn như thế này để cho những game thủ bọn em có thêm động lực và phát triển mình hơn nữa"

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 12.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 13.

Ở nội dung đôi nam nữ, Hoài Phương đánh cặp cùng VN_Demo (tên thật Lê Ngọc Trường Giang). Cả hai phối hợp cực ăn ý, xuất sắc đem về HCV thứ 2 cho Audition Việt Nam

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 14.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 15.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 16.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 17.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 18.

Với màn thể hiện xuất sắc hôm nay, Audition Việt Nam đã có 2 HCV (Hoài Phương, Hoài Phương - Trường Giang), 1 HCB (Trường Giang) và 2 HCĐ (Tô Ý Linh, Roãn Công Thành, cặp đôi Nguyễn Hồng Ngọc - Nguyễn Văn Huy), thể hiện đẳng cấp hơn hẳn so với các đối thủ Thái Lan, Lào, Philippines,... Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên 2 lần giữa nhà thi đấu khi 2 HCV của Hoài Phương và Trường Giang được vinh danh khiến người hâm mộ không khỏi xúc động

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 19.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 20.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 21.
Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 22.

Hoài Phương sau sàn đấu là cô gái 26 tuổi với nụ cười tinh nghịch, nhan sắc ngọt ngào. Cô nàng đã có 19 năm gắn bó với Audition, cho thấy đam mê sâu sắc với sự nghiệp tuyển thủ

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 23.

Hoài Phương muốn dành tặng huy chương cho các đồng đội của mình, vì 6 thành viên ĐT Audition Việt Nam luôn gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 24.

Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!- Ảnh 25.

Không chỉ được đồng đội yêu mến, Hoài Phương còn được đối thủ nể phục, khen hết lời


 

Audition Việt Nam lập kỳ tích tại SEA Games 33: Hoài Phương giành 2 tấm Huy chương vàng, thắng áp đảo chủ nhà Thái Lan
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày