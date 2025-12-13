Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!

Khoảnh khắc vỡ oà khi Hoài Phương giành HCV cho Audition Việt Nam tại SEA Games 33
Khoảnh khắc đáng yêu khi Hoài Phương ôm chặt người đồng đội VN_Linhh (Tô Ý Linh) khi cùng chờ kết quả ở trận chung kết đơn nữ. Rồi cả hai cùng vỡ oà cảm xúc. Hoài Phương giành HCV còn Ý Linh giành HCĐ
Trên sàn đấu, Hoài Phương với sự bản lĩnh và khéo léo của mình chơi vô cùng khéo léo, liên tiếp dẫn đầu ở cả nội dung đơn nữ và nội dung đôi nam nữ. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ như nhảy múa trên bàn phím, đem đến những màn trình diễn nức lòng người hâm mộ
Ở nội dung đôi nam nữ, Hoài Phương đánh cặp cùng VN_Demo (tên thật Lê Ngọc Trường Giang). Cả hai phối hợp cực ăn ý, xuất sắc đem về HCV thứ 2 cho Audition Việt Nam
Với màn thể hiện xuất sắc hôm nay, Audition Việt Nam đã có 2 HCV (Hoài Phương, Hoài Phương - Trường Giang), 1 HCB (Trường Giang) và 2 HCĐ (Tô Ý Linh, Roãn Công Thành, cặp đôi Nguyễn Hồng Ngọc - Nguyễn Văn Huy), thể hiện đẳng cấp hơn hẳn so với các đối thủ Thái Lan, Lào, Philippines,... Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên 2 lần giữa nhà thi đấu khi 2 HCV của Hoài Phương và Trường Giang được vinh danh khiến người hâm mộ không khỏi xúc động
Hoài Phương sau sàn đấu là cô gái 26 tuổi với nụ cười tinh nghịch, nhan sắc ngọt ngào. Cô nàng đã có 19 năm gắn bó với Audition, cho thấy đam mê sâu sắc với sự nghiệp tuyển thủ