Không có trên tivi: Hotgirl 19 năm chơi Audition nay giành 2 HCV cho Việt Nam, tranh thủ tô son khi phỏng vấn cực yêu!

Còn khi nghỉ giữa giờ, cô nàng lại trở về dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu thế này. Cô nàng chia sẻ đầy cảm xúc sau khi giành HCV đơn nữ đầy thuyết phục: "Cảm xúc của em hiện tại vẫn còn rất hồi hộp. Em rất vui mừng, tự hào khi mình đã giành được giải thưởng to nhất mang về cho Việt Nam. Em không nghĩ đến là mình sẽ đạt được thứ hạng cao như vậy, bản thân em chỉ biết cố gắng từng ngày để trau dồi cho bản thân và đem về cho Việt Nam giải cao nhất. Em một phần may mắn là được mọi người, gia đình tiếp sức cho em có động lực thi đấu. Thực ra em đã luyện tập Audition từ lúc em 6 tuổi và hiện tại là 19 năm. Em mong Audition càng ngày càng phát triển hơn nữa và tạo ra những sân chơi quy mô lớn như thế này để cho những game thủ bọn em có thêm động lực và phát triển mình hơn nữa"