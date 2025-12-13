Phỏng vấn võ sĩ Việt Nam thắng Thái Lan giành HCV SEA Games: "Tổ quốc trong tim, I can do it, you can do it"

Chiều ngày 12/12, ở trận chung kết đối kháng karate hạng 67 kg nam tại SEA Games 2025, võ sĩ Khuất Hải Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan Chanchang. Đại diện Việt Nam nhập cuộc tự tin, nhanh chóng vượt lên dẫn 2-0 và liên tiếp tung ra những đòn tấn công chuẩn xác để nới rộng cách biệt lên 5-0.

Với lợi thế lớn cùng thế trận áp đảo, Khuất Hải Nam thi đấu chắc chắn trong những phút cuối và khép lại trận đấu với chiến thắng 6-1. Tấm HCV này cũng là chiếc huy chương vàng thứ 18 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Hải Nam tự tin trả lời phỏng vấn sau khi giành HCV

Chia sẻ cảm xúc sau tấm huy chương vàng quý giá, Hải Nam cho biết:

"Em rất là vui khi lần đầu tham dự SEA Games mà em đã giành HCV. Em cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ em và toàn đội".

Trước Hải Nam có hai VĐV của đội tuyển karate cũng bước vào nội dung chung kết nhưng không giành chiến thắng. Dù vậy, Hải Nam vẫn tự tin hoàn thành xuất sắc nội dung của mình, VĐV sinh năm 2001 cho biết:

"Khi các đồng đội thua thì em hơi sốc một chút, nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh để thi đấu trận cuối. Đối thủ là chủ nhà nhưng không sao hết, quan trọng là tinh thần của mình. Tổ quốc ở trong tim là mình đánh được hết", Hải Nam vỗ vào ngực trái có lá cờ quốc quốc đầy tự hào.

Sau cùng, Hải Nam gửi lời cảm ơn đến những người Việt Nam đã ủng hộ các VĐV tại SEA Games 33, võ sĩ Việt Nam giành HCV trên đất Thái Lan truyền cảm hứng:

"I can do it, You can do it - Tôi làm được, bạn cũng làm được", Hải Nam khẳng định.

Khuất Hải Nam giành HCV SEA Games 33



