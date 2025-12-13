Tuyển thủ Audition xinh như nữ thần, góc nghiêng "thần thánh" ngắm hoài không chán, còn giành huy chương SEA Games về cho Việt Nam

Những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp rạng rỡ của nữ game thủ Việt Nam, gây ấn tượng tại SEA Games 33. Hồng Ngọc chia sẻ: "Lần đầu tham dự SEA Games em rất tự hào. Em đã tham dự nhiều giải nên em thấy rất bình tĩnh. Rất cảm ơn mọi người luôn cổ vũ đội tuyển chúng em. Audition rất ý nghĩa, em đã chơi từ nhỏ, là cả quá trình dài, chơi vui, gắn bó nhiều bạn bè. Audition càng ngày càng phát triển, em mong Audition sẽ có thêm nhiều giải đấu để các bạn có thể theo đuổi đam mê"