Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games

Cận cảnh visual và phong thái cực ngầu của Phí Thanh Thảo khi thi đấu
Sáng ngày 13/12, xạ thủ Phí Thanh Thảo bước vào thi đấu vòng loại nội dung súng trường 10m tại SEA Games 33. Kết quả của vòng loại sẽ tính điểm cho nội dung đồng đội nữ
Xạ thủ Việt Nam nổi bật với visual cực xinh, gương mặt ngầu đét khi bước vào thi đấu
Nữ xạ thủ Việt Nam tự tin bước vào thi đấu với hàng loạt lượt bắn toàn hoa điểm 10
Thanh Thảo nhắm mắt lấy tâm lý bình tĩnh khi bước vào lượt bắn
Khoảnh khắc giơ súng cực ngầu của nữ xạ thủ Việt Nam
Với 6 lượt bắn, mỗi lượt 10 viên Phí Thanh Thảo làm làm chủ khẩu súng nặng tới 6kg
Gương mặt cực tự tin của Thanh Thảo sau mỗi lần hoàn thành lượt bắn
Đáng chú ý, sau 6 loạt bắn 10 viên, Phí Thanh Thảo đã phá luôn kỷ lực SEA Games nội dung súng trường 10m với tổng 627.6 điểm
Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ sinh năm 2004 của đội tuyển bắn súng Việt Nam không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tài năng và thành tích xuất sắc trên trường bắn mà còn được cộng đồng mạng và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "hot girl bắn súng"
Nhan sắc của nữ xạ thủ là sự kết hợp giữa nét ngọt ngào nhưng vẫn giữ phong thái cá tính, hiện đại
Phong thái ngầu khiến dân tình không lối thoát của xạ thủ Việt Nam
Thanh Thảo với dáng đứng tự tin
Sự tự tin giúp Thanh Thảo cùng các đồng đội giành HCB đồng đội súng trường 10m
Nụ cười rạng rỡ của Phí Thanh Thảo sau khi hoàn thành bài thi cực tốt
Ngẩn ngơ nhan sắc của nữ VĐV Việt Nam