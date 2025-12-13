Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games

Phạm Huyền - Thanh Xuân, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 12:30 13/12/2025
Xạ thủ Phí Thanh Thảo khoe nhan sắc cực đỉnh tại vòng loại súng trường 10m nữ SEA Games 33.

Cận cảnh visual và phong thái cực ngầu của Phí Thanh Thảo khi thi đấu

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 1.

Sáng ngày 13/12, xạ thủ Phí Thanh Thảo bước vào thi đấu vòng loại nội dung súng trường 10m tại SEA Games 33. Kết quả của vòng loại sẽ tính điểm cho nội dung đồng đội nữ

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 2.

Xạ thủ Việt Nam nổi bật với visual cực xinh, gương mặt ngầu đét khi bước vào thi đấu

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 3.

Nữ xạ thủ Việt Nam tự tin bước vào thi đấu với hàng loạt lượt bắn toàn hoa điểm 10

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 4.

Thanh Thảo nhắm mắt lấy tâm lý bình tĩnh khi bước vào lượt bắn

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 5.

Khoảnh khắc giơ súng cực ngầu của nữ xạ thủ Việt Nam

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 6.

Với 6 lượt bắn, mỗi lượt 10 viên Phí Thanh Thảo làm làm chủ khẩu súng nặng tới 6kg

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 7.

Gương mặt cực tự tin của Thanh Thảo sau mỗi lần hoàn thành lượt bắn

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 8.

Đáng chú ý, sau 6 loạt bắn 10 viên, Phí Thanh Thảo đã phá luôn kỷ lực SEA Games nội dung súng trường 10m với tổng 627.6 điểm

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 9.

Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ sinh năm 2004 của đội tuyển bắn súng Việt Nam không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tài năng và thành tích xuất sắc trên trường bắn mà còn được cộng đồng mạng và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "hot girl bắn súng"

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 10.

Nhan sắc của nữ xạ thủ là sự kết hợp giữa nét ngọt ngào nhưng vẫn giữ phong thái cá tính, hiện đại

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 11.

Phong thái ngầu khiến dân tình không lối thoát của xạ thủ Việt Nam

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 12.

Thanh Thảo với dáng đứng tự tin

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 13.

Sự tự tin giúp Thanh Thảo cùng các đồng đội giành HCB đồng đội súng trường 10m

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 14.

Nụ cười rạng rỡ của Phí Thanh Thảo sau khi hoàn thành bài thi cực tốt

Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 15.
Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 16.
Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 17.
Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 18.
Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 19.

Ngẩn ngơ nhan sắc của nữ VĐV Việt Nam


Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games- Ảnh 20.

 

