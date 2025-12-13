Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games

Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ sinh năm 2004 của đội tuyển bắn súng Việt Nam không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tài năng và thành tích xuất sắc trên trường bắn mà còn được cộng đồng mạng và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "hot girl bắn súng"