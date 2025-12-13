Độc lạ SEA Games: VĐV nhận huy chương mà như bị phạt "úp mặt vào tường", Quang Thuấn cũng gặp cảnh "trớ trêu"

Những ngày qua, bên cạnh các diễn biến sôi nổi trên đấu trường thể thao, SEA Games 33 tại Thái Lan còn gây chú ý với một nghi thức trao huy chương vô cùng độc lạ và gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Hình ảnh các vận động viên sau khi nhận giải quay lưng về phía khán đài, nhìn thẳng vào một màn hình LED lớn, đã khiến nhiều người liên tưởng đến việc họ đang phải "úp mặt vào tường".

Theo ghi nhận từ các địa điểm thi đấu, tại một số môn thể thao, BTC chủ nhà Thái Lan đã thay thế nghi thức kéo cờ truyền thống bằng cách trình chiếu quốc kỳ trên màn hình LED cỡ lớn, được đặt ngay sát phía sau bục trao huy chương, chỉ cách VĐV khoảng 1-2 mét.

Sau khi nhận huy chương, các VĐV được yêu cầu quay người lại để hướng về màn hình này trong lúc quốc ca vang lên. Chính sự sắp đặt sát nhau này đã tạo ra khung cảnh gây hiểu lầm, khiến cộng đồng mạng nhận định đây là một chi tiết thiếu sự tinh tế và làm mất đi tính trang trọng vốn có của buổi lễ.

VĐV làm lễ trao huy chương mà như úp mặt vào tường

Ở môn bơi SEA Games 33, kình ngư Quang Thuấn cũng gặp cảnh trớ trêu khi bị chiếu sai quốc kỳ khi về đích. Đây cũng không phải lần đầu tiên các VĐV tham dự SEA Games bị nhầm quốc kỳ. Trước đó, ở môn bóng rổ người hâm mộ cũng "phát chán" vì toàn bộ quốc kỳ khi chiếu tên VĐV đều bị nhầm lẫn. Việc liên tiếp sai quốc kỳ khiến ban tổ chức chịu sức ép dữ dội từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Quang Thuấn khi về đích bị nhầm quốc kỳ