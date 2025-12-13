"Bóc giá" bộ đồ cực ngầu của nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games 33 Phí Thanh Thảo

Phí Thanh Thảo chia sẻ về bộ đồ bắn súng

Sáng 13/12, xạ thủ Phí Thanh Thảo cùng các đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Thị Thảo đã giành HCB nội dung súng trường 10m nữ SEA Games 33. Cá nhân Thanh Thảo đã có màn thể hiện tốt và phá kỉ lục SEA Games, đồng thời giành vé vào đấu trận chung kết.

Cô cùng Mộng Tuyền tham dự chung kết nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ SEA Games 33. Cô nàng vẫn gây sốt với dáng vẻ xinh đẹp và tươi tắn, đặc biệt bộ đồ thi đấu của cô nàng cũng gây chú ý bởi vẻ trendy và cân nặng cùng giá tiền không tưởng.

Phí Thanh Thảo bước vào thi đấu chung kết trong tiếng reo hò và chào đón

Chia sẻ sau khi hoàn thành nội dung thi sáng, hot girl bắn súng cho biết: "Bộ đồ của em khoảng 5-10 kg, tính cả giày thì khoảng 13-14 kg cả bộ đồ. Nó cũng tác dụng giữ cho bọn em ổn định hơn khi giữ súng. Nhưng với thời tiết ở Thái Lan thì rất nóng".

Phí Thanh Thảo cho biết bộ đồ thi đấu do bản thân cô đặt, tự chọn màu mà mình mong muốn và trang trí với dòng chữ tên mình theo sở thích. Tuy nhiên, hot girl SEA Games cũng khẳng định BTC các cuộc thi đều rất khắt khe về quần áo, và những thay đổi về luật với quần áo và giày sẽ cập nhật theo năm, VĐV sẽ không biết trước và chỉ được thông báo sau đó.

Bộ đồ cực ngầu của nữ xạ thủ hot nhất Việt Nam

Nói về giá tiền của bộ đồ bắn súng cực ngầu này, Phí Thanh Thảo tiết lộ: "Bọn em chỉ có 1 bộ thôi. Vì kiểm tra của BTC rất khắt khe về quần áo, nếu mà cứng quá thì không đạt tiêu chuẩn, sẽ im hơn. BTC sẽ cho tiêu chuẩn về độ mềm và độ cứng.

Bộ của em tầm 2.000-3.000 euro (hơn 60 triệu - hơn 90 triệu). Bộ đồ do trung tâm và quân đội sẽ thay thường xuyên định kì cho bọn em".

Nhan sắc xinh đẹp của Phí Thanh Thảo

Phí Thanh Thảo vẫn còn thi đấu thêm các nội dung SEA Games khác. Cô nàng hi vọng sẽ thể hiện tốt phong độ của mình và mang thành tích cao về cho bắn sung Việt Nam.