Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 13/12: Việt Nam vượt mốc 100 huy chương

Cập nhật đến hết ngày 13/12/2025, cuộc đua tranh huy chương tại SEA Games 33 đang diễn ra vô cùng gay cấn với những cú bứt phá ngoạn mục từ các đoàn thể thao. Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc vượt mốc 100 huy chương, tạm thời giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu ấn tượng, tích lũy thêm các tấm huy chương quý giá, nâng tổng số huy chương lên con số 113 (bao gồm 30 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc và 54 Huy chương Đồng). Thành tích này đã giúp đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những cường quốc thể thao hàng đầu khu vực.