Cực xót khoảnh khắc VĐV Việt Nam chấn thương đau đớn vẫn cố giành HCĐ SEA Games, bật khóc vì nhớ con

SEA Games 33 tại Thái Lan đã chứng kiến sự trở lại đầy cảm xúc và nghị lực của nhảy 3 bước Vũ Thị Ngọc Hà. Sau hơn 1000 ngày đối mặt với án phạt và tạm gác lại sự nghiệp để sinh con, cô đã thành công giải cơn khát huy chương khu vực bằng một tấm HCĐ quý giá.

Đáng chú ý, trong nội dung thi đấu chiều ngày 13/12, Ngọc Hà nhảy đến lần thứ 3 thì bị chấn thương. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những lần nhảy tiếp theo nữ VĐV của Việt Nam đã không thể hoàn thành tốt nhất bài thi. Khoảnh khắc Ngọc Hà chấn thương mặt nhăn nhó vì đau khiến người hâm mộ vô cùng thương xót. Dù đã đau nhưng VĐV sinh năm 2000 vẫn nén đâu để tiếp tục thi đấu và gặt hái HCV với thành tích 13m68.

Ngọc Hà bước vào nội dung thi đấu nhảy xa 3 bước

Nữ VĐV nỗ lực trong từng lượt nhảy

Đến lần thi thứ 3 thì Ngọc Hà bị chấn thương

Những vất vả trong hành trình chinh phục huy chương SEA Games

Ngọc Hà phải nén đau tiếp tục thi đấu

Nữ VĐV nhăn nhó vì đau

Sau khi giành huy chương, Ngọc Hà đã không kìm được cảm xúc bật khóc khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ đã gần 2 tháng chưa gặp mặt do tập trung tập luyện và thi đấu. Ngọc Hà mong rằng dù cô chỉ giành HCĐ nhưng chồng và con sẽ vui và tự hào về cô.

Chia sẻ đầy cảm xúc của Ngọc Hà, rớm lệ khi nhắc đến con trai

Vũ Thị Ngọc Hà từng là tâm điểm tại SEA Games 31 (năm 2002 tại Việt Nam) khi xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa nữ. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng tan biến khi cô nằm trong số các VĐV dương tính với doping, dẫn đến việc bị tước huy chương và chịu án cấm thi đấu.

Sự cố này đã buộc nữ vận động viên phải xa rời đường chạy và hố nhảy trong một thời gian dài, kéo theo hơn 1000 ngày chờ đợi đầy thách thức. Án cấm chính thức kết thúc vào tháng 11/2023. Sau đó, Ngọc Hà còn dành thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ, trước khi trở lại tập luyện chuyên nghiệp vào năm 2024.

Sau cùng những nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCĐ

Thành tích Ngọc Hà đứng thứ 3 giành HCĐ

Với nỗ lực phi thường, Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại phong độ, khẳng định năng lực tại giải VĐQG và được trao suất tham dự SEA Games 33. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên cô chính thức góp mặt trở lại sau sự cố.

Tấm HCĐ này không chỉ là thành tích chuyên môn mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Nó đánh dấu sự trở lại đầy kiên cường của một VĐV đã chiến thắng chính mình.