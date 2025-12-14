Đã giỏi còn cực ngầu: Bộ 3 nữ xạ thủ Việt Nam đút tay túi quần, giương súng giành HCV, phá kỉ lục SEA Games

Sáng ngày thi đấu thứ 5 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, bộ ba nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng đã xuất sắc giành HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ. Sau 60 lượt bắn, Nguyễn Thuỳ Trang xếp thứ nhất với số điểm 574, ngay sau cô là Trịnh Thu Vinh với cùng số điểm và thấp hơn 1 lần trúng tâm. Triệu Thị Hoa Hồng xếp thứ 11 với 563 điểm. Với tổng điểm 1711, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất và giành HCV đồng đội.

Trịnh Thu Vinh cực ngầu khi thực hiện bài thi đấu bắn súng ngắn 10m cá nhân nữ. Phong thái tự tin, điềm tình, diện mạo xinh đẹp giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ

Từ đầu đến cuối, nữ xạ thủ cực kì nghiêm túc, không có lấy một nụ cười

Phong thái của bộ ba nữ xạ thủ khi thi đấu cũng nhận về nhiều sự chú ý. Với tính chất bộ môn cần sự điềm tĩnh, nghiêm túc, trên gương mặt của ba cô gái đều thiếu vắng nụ cười. Thay vào đó là vẻ ngoài ngầu đét, lạnh lùng.

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV đồng đội

Triệu Thị Hoa Hồng (ảnh trên) và Nguyễn Thuỳ Trang (ảnh dưới) trong vòng loại

Sau vòng loại, Nguyễn Thuỳ Trang và Trịnh Thu Vinh dẫn đầu 8 VĐV bước vào chung kết 10m súng ngắn cá nhân nữ. Cả hai được kì vọng sẽ tiếp tục giành thành tích cao về cho bắn súng Việt Nam.

Bảng thành tích sau vòng loại nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ

Ba nữ xạ thủ họp với ban huấn luyện sau khi kết thúc vòng loại, thảo luận về chung kết



