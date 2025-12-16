Phỏng vấn nhanh "Lamine Yamal xứ Thanh" - cầu thủ ghi bàn phút cuối giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games

Phỏng vấn nhanh Lê Văn Thuận sau bán kết SEA Games 33

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc trước đối thủ cực khó nhằn - U22 Philippines ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Hai đội thi đấu giằng co đầy căng thẳng, tỉ số 0-0 kéo dài đến những phút cuối hiệp 2. Nhiều người đã nghĩ đến kịch bản hai đội kéo nhau vào hiệp phụ thì niềm vui bất ngờ đến với các chàng trai U22 Việt Nam và hàng triệu người hâm mộ. Lần lượt Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng ở phút 89 và 90+2, U22 Việt Nam khép lại bán kết bằng chiến thắng 2-0 rực rỡ, qua đó chính thức giành vé vào chung kết SEA Games 33.

Chủ nhân bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam ở những phút cuối là Lê Văn Thuận - cầu thủ được giới truyền thông ưa ái gọi với biệt danh "Lamine Yamal xứ Thanh" nhờ phong cách thi đấu máu lừa và sự bùng nổ ở độ tuổi còn rất trẻ. Văn Thuận chia sẻ về cảm xúc khi lập công giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng ở phút cuối:

"Với bọn em bất kì cầu thủ nào ghi bàn phút cuối đều vui cả. Bóng đá là môn thể thao cảm xúc, bây giờ bọn em cứ vui đã, mọi thứ tính sau. Ở khoảnh khắc ghi bàn, em không tập trước, chỉ vào tình huống là đánh đầu thôi".

Văn Thuận (bên trái) và Thanh Nhàn (bên phải) là bộ đôi ghi 2 bàn thắng ở phút cuối giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Đánh giá về đối thủ Philippines, cầu thủ sinh năm 2006 dành sự tôn trọng: "Philippines đã hoàn toàn lột xác ở U23 Đông Nam Á, họ chơi rất hay, bọn em đã rất khó khăn để có được chiến thắng ngày hôm nay".

Văn Thuận cho biết tối nay cả đội U22 Việt Nam sẽ cùng ăn tối và nói chuyện vui vẻ với nhau rồi ngày mai bắt đầu tập trung cho trận chung kết. Nói về mong muốn gặp đối thủ nào ở trận đấu tới, Văn Thuận nhận định: "Vào chung kết đội nào cũng như nhau, bọn em sẽ cố gắng hết mình để giành HCV về cho bóng đá Việt Nam",

Chàng trai xứ Thanh mộc mạc tâm sự: "Em không có mục tiêu cá nhân mà chỉ muốn cùng toàn đội giành HCV ở giải đấu năm nay thôi. Nói về cạnh tranh vị trí ra sân, em cảm thấy ai cũng có thể vào sân chơi cho đội, ai được tin tưởng vào sân thì phải cố gắng hết mình".

Lê Văn Thuận (thứ hai từ bên trái sang) cùng các đồng đội hát vang Quốc ca khi được ra sân ở trận bán kết SEA Games 33

Văn Thuận đánh đầu ghi bàn đầy cảm xúc ở phút 89

Anh chàng cởi phăng áo ăn mừng

Niềm hạnh phúc vỡ oà ở cuối trận