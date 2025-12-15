Trần Thị Thanh Thúy bật khóc, bóng chuyền nữ Việt Nam thẫn thờ khi thua đau Thái Lan, lỡ HCV SEA Games lịch sử

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể làm nên lịch sử khi để thua Thái Lan với tỷ số sít sao 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25) trong trận chung kết SEA Games 33 diễn ra tối ngày 15/12. Kết quả này khiến Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB trong khi Thái Lan bảo vệ thành công tấm HCV lần thứ 16 liên tiếp.

Sau trận đấu thua đầy tiếc nuối ở những pha bóng cuối cùng, Thanh Thuý cùng các đồng đội đã không kìm được nước mắt. Các cô gái Việt Nam mắt rớm lệ, ngồi thẫn thờ.

Thanh Thuý ôm đầu bật khóc

Trần Thị Thanh Thuý đã có một trận đấu rất nỗ lực

Nước mắt nghẹn ngào của Thanh Thuý

Kiều Trinh cúi mặt tiếc nuối

Khoảnh khắc cuối trận nghiệt ngã khiến các cô gái rưng rưng

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận kết quả thua chủ nhà Thái Lan

Ở trận đấu này, các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm và giành chiến thắng bất ngờ 25-19 ở set 1 nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý.

Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận, thắng áp đảo set 2 (25-13) và set 3 (25-18) để dẫn ngược 2-1. Ở set 4, Thanh Thuý cùng chuyền hai Võ Thị Kim Thoa chơi xuất sắc, giúp đội nhà thắng kịch tính 25-23, buộc trận đấu phải bước vào set 5 quyết định.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường

Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn HCV lịch sử

Set đấu cuối cùng diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số đến 23-23. Nhưng ở những pha bóng quyết định, Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh vững vàng hơn, giành chiến thắng 25-23.

Dù không thể chạm tay vào chiếc HCV lịch sử, tấm HCB này vẫn là thành quả đáng tự hào, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực.