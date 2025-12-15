Đình Bắc: Không “ngán” đối thủ nào ở chung kết SEA Games kể cả Thái Lan, U22 Việt Nam tự tin vào chính mình

U22 Việt Nam giành chiến thắng 2–0 trước U22 Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 chiều ngày 15/12, qua đó chính thức đoạt vé vào chung kết. Sau thế trận bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu, Văn Thuận đã khai thông thế bế tắc cho U22 Việt Nam ở phút 89. Đến những phút bù giờ cuối trận, Thanh Nhàn ghi bàn ấn định tỷ số 2–0, khép lại chiến thắng thuyết phục cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được bình chọn xuất sắc nhất. Chia sẻ cảm xúc trong lần đầu chơi ở bán kết SEA Games, tiền đạo U22 Việt Nam cho biết:

“Đây là lần đầu tôi chơi một trận bán kết SEA Games. Toàn đội đã chơi tốt, bất chấp việc U22 Philippines tiến bộ rất nhiều. U22 Việt Nam đã giành được chiến thắng và tôi vô cùng hạnh phúc”.

U22 Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng trong trận bán kết 2 giữa U22 Thái Lan và Malaysia. Nhận định về đối thủ chung kết SEA Games, Đình Bắc khẳng định không ngại đối thủ nào, Việt Nam phải tập trung vào chính mình.

“Không quan trọng là Malaysia hay Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ tập trung vào bản thân mình và chờ đợi trận chung kết”, Đình Bắc khẳng định.

Đình Bắc thoải mái hưởng đến trận chung kết SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam

Đây cũng là trận đấu thứ 3 tại SEA Games, tiền đạo sinh năm 2024 được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu. HLV Kim Sang-sim cũng phải thừa nhận Đình Bắc là ngôi sao.

“Với Đình Bắc, rõ ràng cậu ấy là ngôi sao của đội bóng rồi. Tôi tin tưởng vào năng lực của Bắc, nhưng cũng mong cậu ấy có thể sang Nhật Bản, Hàn Quốc để chơi bóng trong tương lai để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình”, HLV Kim đánh giá về học trò Đình Bắc.