Chuyện tình VĐV SEA Games: Chàng là "hoàng tử ếch" thống trị Đông Nam Á, nàng là mỹ nữ làng bơi

SEA Games 33 không chỉ là nơi chứng kiến những cuộc chiến tốc độ trên đường đua xanh mà còn là điểm hẹn cho câu chuyện tình yêu đầy xúc động giữa hai kình ngư hàng đầu Việt Nam Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên.

Phạm Thanh Bảo đang hẹn hò với Mỹ Tiên

Sau khi xuất sắc về nhất nội dung 200m bơi ếch nam tại SEA Games 33 với thành tích ấn tượng 2 phút 12,81 giây, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã thực hiện một màn ăn mừng độc đáo: anh giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ "T". Cử chỉ này ngay lập tức thu hút sự chú ý và nhanh chóng được người hâm mộ giải mã. Chữ "T" chính là viết tắt tên của bạn gái anh, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên.

Đây không chỉ là màn công khai tình cảm đơn thuần, mà còn là một hành động động viên kịp thời, giàu ý nghĩa. Sự việc diễn ra ngay sau khi Mỹ Tiên, dù đã nỗ lực giành HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, lại không may phải trải qua khoảnh khắc xúc động, bật khóc ngay trên bục nhận huy chương do bị phê bình không đúng lúc.

Hành động của Thanh Bảo, người đồng đội, người yêu và là chỗ dựa tinh thần của Mỹ Tiên, được xem là "liều doping" quý giá, khẳng định sự gắn kết và sẻ chia giữa hai VĐV.

Chuyện tình cặp đôi làng bơi

Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên đã có nhiều năm sát cánh bên nhau, cùng nhau tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ. Họ không chỉ là đôi tình nhân mà còn là những vận động viên trụ cột của đội tuyển bơi lội quốc gia.

Phạm Thanh Bảo, sinh năm 2001, được mệnh danh là "Hoàng tử ếch" của bơi lội Việt Nam. Anh là nhà vô địch tuyệt đối ở các nội dung bơi ếch tại đấu trường khu vực. Thanh Bảo sở hữu thành tích nổi bật thống trị nội dung 100m và 200m bơi ếch ở trong nước và khu vực. Tính đến nay, anh đã giành tổng cộng 6 HCV SEA Games liên tiếp ở hai nội dung sở trường này (từ SEA Games 31 đến 33).

Võ Thị Mỹ Tiên, sinh năm 2005, là niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội nữ Việt Nam sau thời Ánh Viên. Cô là một vận động viên đa năng, có thể thi đấu ở nhiều cự ly khác nhau. Thành tích nổi bật tại SEA Games 33 là HCB 400m hỗn hợp cá nhân nữ; HCĐ tiếp sức 4x200m tự do nữ. Trước đó, cô đã giành được một số HCB, HCĐ ở các cự ly tự do và hỗn hợp cá nhân tại các kỳ SEA Games trước đó.

Câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của Mỹ Tiên - Thanh Bảo đã mang đến một góc nhìn tươi mới, ấm áp cho SEA Games 33. Sự đồng hành và động viên tinh thần là yếu tố không thể thiếu để các VĐV vượt qua áp lực và chinh phục đỉnh cao.