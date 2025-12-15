4 "tiểu tiên cá" Việt Nam tạo kỳ tích tại SEA Games 33: Thân hình nhỏ con nhưng sức mạnh phi thường!

Tối 14/12, tại Cung dưới nước Huamark, đội tuyển bơi tiếp sức nữ Việt Nam đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi lần đầu tiên bước lên bục vinh quang ở nội dung 4x200m tự do nữ tại đấu trường SEA Games. Đây là một thành tích chưa từng có trong lịch sử bơi lội nước nhà ở nội dung này, đánh dấu một bước tiến lớn của thể thao dưới nước Việt Nam.

4 kình ngư nhỏ bé gồm Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền xuất sắc mang về tấm HCĐ lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ, đồng thời phá sâu kỷ lục Quốc gia.

Mỹ Tiên xuất phát thứ 2 trong nội dung bơi 4x200m tự do

Mỹ Tiên gây chú ý khi vừa trải qua cảm xúc không tốt trong ngày thi đấu 13/12 tuy nhiên cô đã vượt qua chính bản thân để cùng các đồng đội thi đấu trong ngày 14/12

Mỹ Tiên bước vào thi đấu

Chỉ một ngày sau sự cố gây xôn xao dư luận về phản ứng của một quan chức hiệp hội đối với Võ Thị Mỹ Tiên ngay sau khi cô giành HCB 400m hỗn hợp, áp lực tâm lý đè nặng lên cô gái trẻ là không hề nhỏ. Tuy nhiên, Mỹ Tiên đã thể hiện tinh thần thép và phong độ cao khi bước vào đường đua tiếp sức.

Trở lại đường đua tiếp sức 4x200m tự do nữ, đội hình gồm Khả Nhi (lượt 1), Mỹ Tiên (lượt 2), Phạm Thị Vân (lượt 3) và Thúy Hiền (lượt 4) đã có màn trình diễn xuất sắc, liên tục bám đuổi các đối thủ mạnh như Thái Lan, Philippines và Singapore.

Cả đội đã về đích với thời gian 8 phút 14 giây 22, giành tấm HCĐ quý giá. Quan trọng hơn, thành tích này đã phá sâu kỷ lục quốc gia cũ (8 phút 24 giây 41), chứng minh sự chuẩn bị và nỗ lực không ngừng nghỉ của các cô gái.

Các cô gái hào hứng trong lượt thi cuối của Thuý Hiền

Thuý Hiền khẳng định phong độ cực đỉnh dù nhỏ con

Màn bứt tốc ngoạn mục của Thuý Hiền