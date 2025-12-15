Viral nhất hôm nay: "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo vô đối tại SEA Games, nhắc cô gái tên "T" gây xôn xao cõi mạng

Tối 14/12, đường đua xanh tại SEA Games 33 đã chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào khi kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục mang về vinh quang lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Thanh Bảo đã xuất sắc giành HCV ở nội dung sở trường 200m bơi ếch nam với màn trình diễn thuyết phục.

Chiến thắng ấn tượng này đã giúp Thanh Bảo hoàn thành cú đúp HCV ở cả hai cự ly 100 m và 200 m bơi ếch tại Đại hội lần này. Thành tích phi thường đó đã khẳng định vững chắc vị thế của anh, giúp Thanh Bảo được giới chuyên môn và người hâm mộ tôn vinh là "ông hoàng bơi ếch" của khu vực Đông Nam Á.

Sau khi về đích Thanh Bảo còn gây sốt với cách ăn mừng giơ tay làm ký hiệu chữ "T". Đây cũng là chữ cái đầu tiên của bạn gái Thanh Bảo - kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên. Mỹ Tiên vừa giành HCB nội dung 400m ngày 13/12 tại SEA Games 33.

Phạm Thanh Bảo ăn mừng bằng cách làm ký hiệu tên của bạn gái

Chữ T là tên của Tiên - bạn gái Thanh Bảo

Thanh Bảo và Mỹ Tiên

Bước vào vòng chung kết 200 m ếch, Phạm Thanh Bảo (làn bơi số 4) đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Ngay từ 50 m đầu tiên, kình ngư Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu. Với kỹ thuật hoàn thiện, nhịp bơi ổn định và khả năng phân phối sức hợp lý, anh duy trì vị trí số một, tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ. Thanh Bảo đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, tăng tốc mạnh mẽ ở 50 m cuối để chạm đích đầu tiên, mang về tấm HCV xứng đáng. Đây là lần thứ ba liên tiếp Thanh Bảo bước lên ngôi vị cao nhất tại SEA Games ở cự ly 100 m ếch (sau SEA Games 31, 32 và 33), một cột mốc lịch sử đối với bơi lội Việt Nam.