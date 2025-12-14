Nam sinh lớp 11 hạ Thái Lan giành HCV bowling lịch sử cho Việt Nam ở SEA Games

VĐV trẻ Trần Hoàng Khôi (sinh năm 2009, 16 tuổi) xuất sắc giành HCV nội dung đơn nam môn bowling chiều ngày 14/12 tại SEA Games 33. Thành tích này không chỉ mang về vinh quang cho đoàn thể thao nước nhà mà còn đưa Hoàng Khôi trở thành VĐV trẻ tuổi nhất của Việt Nam đoạt HCV tại đại hội lần này.

Dù là người trẻ tuổi nhất trong nội dung thi đấu, nam sinh đến từ Đà Nẵng này đã thể hiện phong độ ấn tượng. Hoàng Khôi thi đấu tự tin, vượt qua áp lực lớn để đánh bại nhiều đối thủ đàn anh giàu kinh nghiệm trong khu vực. Khả năng kiểm soát đường bóng và kỹ thuật ổn định đã giúp em giành chiến thắng thuyết phục trước VĐV Thái Lan trong trận chung kết.

VĐV 16 tuổi Việt Nam giành HCV SEA Games

Hoàng Khôi vượt qua VĐV Thái Lan để giành chiến thắng

Thành công này là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc. Ngay từ năm 2022, khi mới 12 tuổi, Hoàng Khôi đã gây chú ý khi vô địch giải U13 Thái Lan mở rộng. Gần đây nhất, em tiếp tục giành HCB tại giải bowling quốc tế Thái Lan 2025.

Giới chuyên môn đánh giá rất cao điểm mạnh của Hoàng Khôi, đó là tâm lý vững vàng và sự bình tĩnh hiếm thấy ở tuổi 16, đặc biệt trong các ván đấu quyết định.

HCV SEA Games 33 là cột mốc lịch sử, khẳng định tiềm năng lớn của bowling Việt Nam. Trần Hoàng Khôi đang được kỳ vọng sẽ là trụ cột kế cận, tiếp tục mang về thành tích cao hơn nữa cho thể thao nước nhà trong tương lai.