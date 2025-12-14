Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 20:00 14/12/2025
Dàn VĐV bóng chuyền Việt Nam thi đấu SEA Games, đã giỏi lại còn xinh.

Chiều ngày 14/12, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng tại trận bán kết SEA Games 33, đánh bại Đội tuyển Philippines với tỉ số 3-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào trận đấu cuối cùng tranh HCV mà còn giúp đội tuyển bảo toàn thành tích bất bại từ đầu giải đấu.  

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ gây tiếng vang lớn với thành tích xuất sắc, đặc biệt là việc giành quyền vào chung kết SEA Games 33, mà còn nổi tiếng sở hữu một dàn vận động viên với nhan sắc rạng rỡ, được mệnh danh là những "bông hồng thép" của thể thao Việt Nam. Với chiều cao vượt trội, vóc dáng cân đối và gương mặt thanh thoát, các cô gái luôn thu hút mọi ánh nhìn cả trong và ngoài sân đấu. Trong số đó, những cái tên như Kiều Trinh, Thanh Thuỷ, Lưu Thị Huệ, Như Quỳnh, Bích Thuỷ....

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 Philiipines tại SEA Games 33 chiều ngày 14/11

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 2.

Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỉ số 3-0 với tỉ số các set lần lượt là 25-17, 25-14, và 25-17

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 3.

Ngoài kết quả trận đấu, người hâm mô xem bóng chuyền còn mãn nhãn với dàn gái Việt Nam cực xinh

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 4.

Lê Thanh Thuý khoe visual sáng bừng, Thanh Thuý cũng là VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 5.

Dàn nữ VĐV bóng chuyền sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt xinh xắn

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 6.

Kiều Trinh sở hữu đôi chân dài thẳng tắp

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 7.

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 8.

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 9.

Nhan sắc sáng của Như Quỳnh và Kiều Trinh

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 10.

Thanh Thuý ăn mừng chiến thắng

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 11.

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 12.

Bích Thuỷ với nét xinh trong trẻo

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 13.

Kim Thoa 14 thi đấu ấn tượng trong trận bán kết

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 14.

Trần Thị Thanh Thuý là cây ghi điểm của bóng chuyền Việt Nam

Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh- Ảnh 15.

Sóng Thuý rạng rỡ với chiến thắng

 

