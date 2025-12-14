Ngắm dàn gái xinh bóng chuyền Việt Nam: Một mét vuông mấy cô chân dài thẳng tắp, visual xinh lung linh

Chiều ngày 14/12, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng tại trận bán kết SEA Games 33, đánh bại Đội tuyển Philippines với tỉ số 3-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào trận đấu cuối cùng tranh HCV mà còn giúp đội tuyển bảo toàn thành tích bất bại từ đầu giải đấu.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ gây tiếng vang lớn với thành tích xuất sắc, đặc biệt là việc giành quyền vào chung kết SEA Games 33, mà còn nổi tiếng sở hữu một dàn vận động viên với nhan sắc rạng rỡ, được mệnh danh là những "bông hồng thép" của thể thao Việt Nam. Với chiều cao vượt trội, vóc dáng cân đối và gương mặt thanh thoát, các cô gái luôn thu hút mọi ánh nhìn cả trong và ngoài sân đấu. Trong số đó, những cái tên như Kiều Trinh, Thanh Thuỷ, Lưu Thị Huệ, Như Quỳnh, Bích Thuỷ....