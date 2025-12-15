Xót xa: "Nữ hoàng đi bộ" Việt Nam tái phát chấn thương, ngất xỉu trên đường thi đấu SEA Games 33

Ngày 14/12, các VĐV điền kinh Việt Nam tham gia nội dung marathon nam, nữ SEA Games 33. Với 5 tấm HCV SEA Games đã có trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Thanh Phúc bước vào kỳ Đại hội trên đất Thái Lan cùng rất nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích. Thế nhưng, kịch bản đẹp đã không xảy ra khi nữ VĐV sinh năm 1990 buộc phải dừng bước ở km thứ 11 do chấn thương, khi đang thi đấu nội dung đi bộ 20km nam nữ.

Tối muộn 14/12, Thanh Phúc chia sẻ lời xin lỗi trên trang cá nhân khiến dân mạng xót xa: "Tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành đến các cô chú lãnh đạo, các thầy cô, ban huấn luyện. Thầy HLV trực tiếp tôi và người hâm mộ đã tin tưởng, đồng hành và kỳ vọng vào tôi tại SEA Games 33".

Nữ VĐV chia sẻ về lý do không thể hoàn thành bài thi của mình: "Tại km thứ 5, chấn thương cũ tái phát. Tôi đã cố gắng bám trụ đến km thứ 11 bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một vận động viên khoác áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép tôi đi tiếp. Tôi ngất xỉu và không thể hoàn thành cự ly - điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tôi buồn, tôi tiếc và tôi day dứt. Không phải vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ở phía sau tôi".

Thanh Phúc gửi lời cảm ơn những người đã không rời bỏ mình, ngay cả trong khoảnh khắc cô gục ngã. "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và thất vọng. Trong suốt thời gian qua, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện nghiêm túc và dốc trọn những gì mình có cho SEA Games 33. Tôi bước vào cuộc thi với niềm tin, trách nhiệm và khát khao chiến thắng. Nhưng thể thao không chỉ có vinh quang. Bản lĩnh của người làm nghề là dám chấp nhận thất bại, dám nhìn thẳng vào giới hạn của cơ thể mình".

Trở về với con gái, Thanh Phúc vẫn còn mang day dứt trong tim. Cô viết: "Hôm nay, tôi trở về - về với con gái, với vòng tay nhỏ bé là nguồn sức mạnh lớn nhất của tôi lúc này. Và trong tim vẫn còn một nỗi day dứt… ước nguyện của ba, tôi vẫn chưa kịp hoàn thành. Tôi tin, khi còn đứng dậy được, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Tôi sẽ đứng dậy, chữa lành và trở lại - vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo và vì những trái tim chưa từng quay lưng với tôi".