70% cơ thể là nhạc mới ra sân bóng chuyền SEA Games, VĐV vừa đập bóng vừa “quẩy” nhạc Rosé

Tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn xuất sắc khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Philippines tại vòng bán kết SEA Games 33, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.

Ngoài kết quả chuyên môn, những khoảnh khắc đáng yêu trong trận bán kết cũng khiến dân tình chú ý. Trong bóng chuyền âm nhạc luôn là điểm nhấn mỗi trận đấu. Từ khoảnh khắc ăn đến thời điểm chệch VAR sẽ đều có những bài hát được BTC mở lên phù hợp với từng pha ăn điểm. Trong trận đấu của tuyển Việt Nam và Philippines hàng loạt những ca khúc nổi tiếng được mở. Từ APT, Shape of you, I’m good, Mamamia…

Âm nhạc cực nhộn nhịp ở nhà thi đấu bóng chuyền

Vừa chơi bóng chuyền vừa được quẩy theo nhạc

Các cầu thủ Việt Nam thoải mái nhảy lên ăn mừng

Khoảnh khắc đáng yêu của tuyển Philippines

Mỗi lần đội nhà có điểm, đội dự bị của Philippines đều nhảy cực nhiệt

Các cầu thủ Philippines có bài ăn mừng chạy vòng tròn theo nhạc

Không chỉ các cầu thủ thi đấu dưới sân hoà mình vào âm nhạc. Người hâm mộ đến theo đõi bóng chuyền cũng sẽ được tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc của trận đấu, âm nhạc.

Người hâm mộ hoà mình vào không khí cuồng nhiệt ở sân bóng chuyền

Trở lại trận đấu, kết quả chung cuộc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỉ số 3-0, với tỉ số các set lần lượt là 25-17, 25-14, và 25-17. Chiến thắng này giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo toàn thành tích bất bại từ đầu giải.

Với tấm vé vào chung kết, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ là chủ nhà Thái Lan, kỳ phùng địch thủ trong khu vực. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và chiến thuật hợp lý để hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội lần này.