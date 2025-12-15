Lộ diện mỹ nữ tên T được "hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo công khai ngay trên sóng SEA Games

Tối ngày 14/12, đường đua xanh tại SEA Games 33 đã chứng kiến khoảnh khắc đầy cảm xúc khi kình ngư Phạm Thanh Bảo xuất sắc mang về tấm HCV cho bơi lội Việt Nam ở nội dung 200m bơi ếch nam với thành tích ấn tượng.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả chính là hành động sau chiến thắng của kình ngư sinh năm 2001. Ngay sau khi chạm đích và ăn mừng HCV, Phạm Thanh Bảo đã giơ tay làm ký hiệu chữ "T" một cách rõ ràng, như một thông điệp đặc biệt gửi đến bạn gái anh.

"T là Võ Thị Mỹ Tiên ạ", Phạm Thanh Bảo xác nhận.

Thanh Bảo ăn mừng bằng chữ T

Thanh Bảo chia sẻ sau khi giành HCV SEA Games

Hành động này của Thanh Bảo diễn ra trong bối cảnh bạn gái anh, Võ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2005), vừa trải qua một buổi thi đấu đầy áp lực và nước mắt ngày 13/12.

Trước đó, Mỹ Tiên đã thi đấu nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ và giành được HCB. Dù HCB là một thành tích đáng ghi nhận ở đấu trường khu vực, nữ kình ngư trẻ đã không kìm được cảm xúc và bật khóc ngay trên bục nhận huy chương. Mỹ Tiên phải đối mặt với áp lực tâm lý, sự kỳ vọng quá lớn nên không kìm nén được cảm xúc.

Trong bối cảnh đó, hành động giơ ký hiệu chữ "T" của Phạm Thanh Bảo, mang ý nghĩa động viên và chia sẻ kịp thời, không chỉ là sự ủng hộ từ cá nhân mà còn là một thông điệp tích cực về sự gắn kết, đồng hành giữa các vận động viên trong đội tuyển Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.

"Em động viên bạn cố gắng, mình còn nhiều động lực phía trước, em và Tiên sẽ cố gắng nhiều hơn nữa", Thanh Bảo chia sẻ.

Phạm Thanh Bảo đang hẹn hò với Mỹ Tiên

Thanh Bảo xuất sắc giành HCV SEA Games



