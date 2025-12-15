Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My

Không cần tiệc tùng hoành tráng, sinh nhật của nàng WAG Doãn Hải My - mới đây vẫn khiến dân tình "tan chảy" bởi những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai nhỏ Minh Đăng. Trong loạt ảnh được Doãn Hải My chia sẻ trên trang cá nhân, tiểu thư Hà thành rạng rỡ đón tuổi mới trong không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười – đủ để thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn bên tuyển thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu sau 2 năm kết hôn.

Trong khung hình, Văn Hậu dành cho vợ nụ hôn đầy yêu thương bên chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, trong khi nhóc tỳ hào hứng xuất hiện phía sau mẹ, tạo nên khoảnh khắc gia đình nhỏ vừa đáng yêu vừa ấm áp. Đáng chú ý, khi đã là mẹ bỉm 1 con, Doãn Hải My vẫn ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc trong trẻo, gương mặt tươi tắn và thần thái nhẹ nhàng. Diện trang phục đơn giản, cô vẫn khiến netizen không ngớt lời khen vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Không chỉ dừng lại ở bữa tiệc sinh nhật riêng tư, ngày đặc biệt của Doãn Hải My còn thêm rộn ràng khi vợ chồng Văn Hậu đón hội tuyển thủ thân thiết ghé thăm căn biệt thự mới toanh, trị giá mấy chục tỷ đồng. Những gương mặt quen thuộc như vợ chồng Hà Đức Chinh, Văn Toàn… cùng hội tụ, mang đến bầu không khí vui vẻ, thân tình. Cả nhóm quây quần ăn uống, trò chuyện, chơi đùa đúng chất "gia đình cầu thủ" - giản dị nhưng ấm áp. Hai nhóc tỳ - bé Lúa nhà Văn Hậu và bé Phin (con trai Hà Đức Chinh) - vui đùa thân thiết với nhau.

Sau khi lập gia đình và chào đón con đầu lòng, Doãn Hải My ngày càng xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn. Cô nàng đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bên Văn Hậu và con trai trong căn biệt thự bao người mơ ước - nơi có yêu thương, gia đình và những người bạn thân thiết luôn đồng hành.

Hội tuyển thủ tụ tập ở nhà Văn Hậu mừng sinh nhật Hải My



