Camera trong biệt thự mấy chục tỷ hé lộ hôn nhân của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sau 2 năm về chung nhà

Văn Hậu được Doãn Hải My và con trai đón trước biệt thự mấy chục tỷ khi tan làm về, netizen nhìn "chỉ biết ước"

Một khoảnh khắc ngập tràn yêu thương của gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Chỉ một đoạn clip ngắn nhưng khiến dân tình "tan chảy": cậu con trai nhỏ vừa thấy bố xuất hiện liền cuống quýt gọi "Bố về!", vươn tay nhào vào vòng tay bố bằng tất cả sự háo hức của một đứa trẻ nhớ ba.

Trong clip, Văn Hậu vừa bước xuống xe sau chuyến thi đấu nước ngoài cùng CLB Công an Hà Nội đã lập tức được vợ và con trai đứng trước cửa nhà chờ sẵn. Không cần lời nói hào nhoáng, chỉ cần hình ảnh Văn Hậu cúi xuống ôm trọn con vào lòng, còn Doãn Hải My mỉm cười hạnh phúc bên cạnh cũng đủ để thấy tất cả công sức, nỗ lực, chờ đợi trong những ngày xa nhà hoàn toàn xứng đáng.

Trận đấu "tái xuất" sau 2 năm chấn thương càng khiến khoảnh khắc đoàn tụ thêm ý nghĩa

Chuyến thi đấu lần này của Văn Hậu không đơn thuần là một trận đấu bình thường. Đây là trận đánh dấu sự trở lại sau 2 năm dài điều trị chấn thương, vượt qua vô vàn khó khăn để một lần nữa đứng trên sân cỏ.

Và khi anh trở về nhà, người đầu tiên vui mừng chính là con trai cưng Minh Đăng (biệt danh Bé Lúa) - món quà tinh thần quý giá nhất. Bên cạnh đó, bà xã Doãn Hải My luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn đồng hành cùng chồng trong suốt thời gian anh điều trị và hồi phục, nay lại đứng trước biệt thự bạc tỷ đón anh về, ánh mắt đầy tự hào.

Khoảnh khắc ấy khiến dân tình không khỏi xúc động: một Văn Hậu mạnh mẽ trên sân cỏ, nhưng khi về nhà lại hóa "ông bố mê con", ôm con trai thật chặt. Một Doãn Hải My dịu dàng, xinh đẹp, là điểm tựa vững vàng cho chồng sau những chuyến đi dài.

Không phải siêu xe, không phải danh vọng, một gia đình nhỏ luôn chờ mình về chính là điều khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng ao ước.

Hình ảnh ấy chứng minh: sau ánh hào quang sân cỏ, hạnh phúc giản dị bên vợ con mới là chiến thắng lớn nhất của Đoàn Văn Hậu.