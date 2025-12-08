Đoàn Văn Hậu "mất" hơn 6 tỷ đồng

Giá trị chuyển nhượng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã giảm gần một nửa sau khoảng thời gian dài vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, việc anh vừa trở lại thi đấu chính thức đã mở ra cơ hội phục hồi phong độ và giá trị trên thị trường chuyển nhượng.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt (tháng 11), Đoàn Văn Hậu hiện được định giá 150.000 euro. Đây là mức giảm đáng kể so với giá trị cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này là 350.000 euro (khoảng hơn 10 tỷ đồng) vào đầu năm 2023.

Văn Hậu bị giảm đáng kể giá trị chuyển nhượng

Sự sụt giảm giá trị được lý giải chủ yếu do chấn thương nặng mà Văn Hậu gặp phải vào giữa năm 2023, khiến anh phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài gần hai năm. Việc không thể ra sân thường xuyên trong màu áo CLB Công An Hà Nội (CAHN) và đội tuyển quốc gia đã ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế và giá trị của anh trên bản đồ chuyển nhượng quốc tế.

Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu vừa tạo dấu ấn tích cực khi có màn tái xuất chính thức. Ngày 3/12, anh bất ngờ được HLV Alexandre Polking tung vào sân đá chính trọn vẹn 90 phút trong trận đấu giữa CLB CAHN và Buriram United tại ASEAN Club Championship 2025/2026. Hậu vệ sinh năm 1999 đã hoàn thành tốt vai trò trung vệ lệch trái trong suốt trận đấu.

Sự trở lại này không chỉ là tín hiệu lạc quan về mặt chuyên môn mà còn thu hút sự quan tâm của truyền thông khu vực, đặc biệt là Thái Lan và Indonesia. Với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 với CAHN, việc Đoàn Văn Hậu duy trì và phát triển phong độ sau chấn thương sẽ là yếu tố quyết định để anh lấy lại được giá trị chuyển nhượng từng đạt được trong tương lai.