Thuỳ Linh - VĐV cầu lông Việt Nam bức xúc bị vì trọng tài xử ép tại SEA Games 33

Dù giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ Malaysia trong trận đấu ngày 7/12, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn bày tỏ sự bức xúc với công tác trọng tài trong trận đấu đơn nữ thuộc nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.

Trận đấu giữa Thùy Linh và đối thủ Karupathevan Letshanaa (Malaysia) vào trưa 7/12/2025 đã diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. VĐV sinh năm 1997 của Việt Nam để thua sét đầu 15-21, sau đó nhanh chóng gỡ hòa 21-10 ở sét hai.

Bước sang sét đấu quyết định, khi hai bên liên tục bám đuổi điểm số, Thùy Linh cho rằng cô đã phải chịu những quyết định không công bằng từ trọng tài. Cô khẳng định có ít nhất hai pha cầu của đối thủ đánh ra ngoài rõ ràng, nhưng trọng tài lại hô "trong" và cho điểm Letshanaa. Bên cạnh đó còn có những pha cầu 50-50 mà điểm số lại thuộc về phía vận động viên Malaysia.

Thùy Linh thẳng thắn bày tỏ sự "rất ức chế" và cảm nhận trọng tài đã thiên vị đối phương. Cô nhấn mạnh nếu giải có công nghệ challenger (video kỹ thuật) thì đã xin sử dụng.

Thuỳ Linh bức xúc về công tác trọng tài nội dung cầu lông (Ảnh: FBNV)

Mặc dù bị ức chế tâm lý và có lúc bị dẫn sâu 7-12, Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, dần lấy lại bình tĩnh, kiên trì bám đuổi và gỡ hòa 18-18 rồi giành chiến thắng chung cuộc đầy kịch tính với tỉ số 23-21 ở sét ba.

Đáng tiếc, chiến thắng của Thùy Linh là không đủ, khi các đồng đội của cô sau đó đều thất bại, khiến đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam chịu thua chung cuộc 1-3 trước Malaysia.

Sau nội dung đồng đội, Thùy Linh còn tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi nam nữ và đặc biệt là đơn nữ tại SEA Games 33.