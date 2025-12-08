Thực hư vụ BTC SEA Games nợ tiền sân thi đấu bị chủ đất doạ đóng cửa

Thông tin về việc địa điểm thi đấu môn bi sắt tại SEA Games 33 có nguy cơ bị đóng cửa do ban tổ chức nợ tiền thuê đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Thái Lan và khu vực. Tuy nhiên, cả Cục Thể thao Thái Lan (SAT) và đơn vị cho thuê sân là Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn đều đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ tin đồn này, làm rõ những hiểu lầm phát sinh.

Nguồn gốc của tin đồn

Tin đồn bắt nguồn từ phát biểu của một lãnh đạo môn bi sắt Thái Lan về việc còn vướng mắc khoản chi phí vận hành, ước tính khoảng 400.000 - 500.000 baht (hơn 300 triệu đồng). Thông tin này bị hiểu sai thành việc trường đại học dọa đóng cửa sân vì BTC SEA Games 33 chưa thanh toán tiền đặt cọc.

Các bên liên quan lên tiếng

Đại diện cục Thể thao Thái Lan (SAT) - ông Preecha Lalun khẳng định cơ quan này đã sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí sử dụng địa điểm. Tuy nhiên, việc thanh toán đang chờ báo giá chính thức từ đơn vị cho thuê để thực hiện giải ngân theo đúng quy định. Hai bên đã thống nhất thời hạn thanh toán là ngày 31/12. SAT cũng đã gửi công văn đến trường đại học, cam kết thanh toán đúng hẹn và làm rõ quy trình phối hợp.

Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn xác nhận thông tin trên và bác bỏ hoàn toàn việc trường yêu cầu tiền đặt cọc trước hay có chính sách cấm sử dụng địa điểm. Ông nhấn mạnh nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức ngay từ đầu, sẵn sàng hợp tác tối đa và mong muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Sân thi đấu môn bi sắt SEA Games 33 tại Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục ngân sách và gây ra tin đồn là do BTC buộc phải thay đổi địa điểm thi đấu một cách gấp rút. Theo kế hoạch ban đầu, môn bi sắt sẽ được tổ chức ở tỉnh Songkhla, nhưng vì khu vực miền nam Thái Lan bị ảnh hưởng của bão lũ, địa điểm đã phải chuyển về tỉnh Pathum Thani chỉ vài ngày trước khai mạc.

Việc chuyển địa điểm đột ngột này khiến BTC SEA Games phải nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất mới, dẫn đến một số hạng mục ngân sách chưa kịp hoàn tất theo đúng quy trình hành chính, từ đó làm phát sinh những thông tin sai lệch.