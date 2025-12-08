Lịch thi đấu SEA Games ngày 8/12: Tuyển Việt Nam đối đầu đối thủ kỵ dơ

Ngày 8/12/2025, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu SEA Games 33 đầy căng thẳng với tâm điểm là các trận đấu đồng đội quan trọng, đặc biệt là sự xuất trận của cả hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển Futsal nữ Việt Nam.

Ngày thi đấu 8/12 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ khi các vận động viên Việt Nam đồng loạt bước vào các cuộc tranh tài nảy lửa, từ sân cỏ, sân futsal cho đến nhà thi đấu cầu lông.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối đầu đối thủ mạnh Philippines

Lịch thi đấu bóng đá

Trận đấu được chờ đợi nhất sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tại Chonburi Stadium, Thái Lan. Theo lịch, cả Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ cùng ra quân đối đầu với Philippines trong khuôn khổ vòng bảng.

Đây là những trận cầu mang ý nghĩa then chốt trên hành trình bảo vệ hoặc chinh phục HCV của các cô gái Việt Nam. Đặc biệt, đối với đội futsal Nữ, đây là trận đấu ra quân chính thức tại đại hội lần này.

Lịch thi đấu cầu lông

Môn cầu lông cũng là một trong những điểm nóng khi đội tuyển Việt Nam thi đấu các trận bán kết nội dung đồng đội.

Vào lúc 9h00, đội tuyển đồng đội nữ sẽ thi đấu Bán kết. Tiếp đó, vào lúc 15h00, Đội tuyển đồng đội nam cũng sẽ bước vào cuộc chiến cam go để tranh suất vào trận chung kết, tranh chấp huy chương. Các trận đấu này diễn ra tại Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus.

Các môn thể thao đồng đội khác

Ngoài các môn kể trên, Đoàn thể thao Việt Nam còn có những cuộc đối đầu quan trọng ở các môn đồng đội khác:

Vào lúc 10h00, đội tuyển bóng chày nam sẽ thi đấu Vòng loại với đối thủ Singapore.

Vào 13h00: Đội tuyển bóng ném nam bước vào vòng loại với trận đấu gặp Philippines.

Toàn bộ các nội dung thi đấu của Đoàn TTVN tại SEA Games 33 sẽ được trực tiếp trên các kênh sóng của VTV, HTV, VTV Go, ON+, FPT Play để phục vụ đông đảo người hâm mộ theo dõi và cổ vũ.