Độc đáo SEA Games 33: Cầu thủ U22 Việt Nam vừa đi thi đấu vừa học đại học online

Trong đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 33 tại Thái Lan, có những gương mặt không chỉ miệt mài trên sân cỏ mà còn miệt mài với những bài giảng online. Câu chuyện của các cầu thủ trẻ vừa đá SEA Games vừa theo học đại học khiến nhiều người khâm phục.

Hai cá tên Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Xuân Bắc là ví dụ tiêu biểu. Dù lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, cả hai vẫn duy trì việc học đại học online. Cả hai cầu thủ U22 Việt Nam cùng học tại Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, chuyên ngành huấn luyện bóng đá.

Xuân Bắc và Lê Phát vừa đi đá SEA Games vừa học đại học

Hai cầu thủ Xuân Bắc và Lê Phát

Khi đội tuyển đang ở Thái Lan dự SEA Games 33, nhiều buổi học phải xin phép giảng viên nghỉ hoặc học bù, nhưng tinh thần học tập chưa bao giờ bị bỏ ngỏ. Tối ngày 6/12, cả Xuân Bắc và Lê Phát đều tham gia vào lớp học, thậm chí cả hai cầu thủ này còn hăng hái phát biểu xây dựng bài.

Hình ảnh các tuyển thủ trẻ vừa chạy hừng hực trên sân cỏ, vừa chăm chỉ ôn tập bài vở khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào. Họ không chọn chỉ một con đường, mà đang xây dựng hành trình kép đầy bản lĩnh với sự nghiệp thể thao và cả học vấn cho tương lai.

Hình ảnh của Xuân Bắc, Lê Phát khiến người ta nhớ ngay đến Lamine Yamal cùng từng vừa dự Euro vừa học bài mà vẫn lên ngôi vô địch. Còn U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với tinh thần quyết tâm rõ rệt. Các cầu thủ trẻ nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện, mang theo kỳ vọng cạnh tranh huy chương. Ở ngày ra quân gặp U22 Lào, U22 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 2-1 và đang tạm đứng nhì bảng B. Với tất cả sư quyết tâm và đoàn kết, U22 Việt Nam đang hướng đến trận tiếp theo gặp Malaysia tại vòng bảng SEA Games.