Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 7/12 mới nhất: Hotgirl cầu lông Nguyễn Thùy Linh xuất trận

Trong ngày thi đấu 7/12 của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham dự 2 môn là cầu lông và bóng chày.

Ở môn cầu lông, đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng tứ kết nội dung đồng đội nữ. Các tay vợt trong danh sách tại phiên họp chuyên môn trước ngày thi đấu là Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ đặt vào Nguyễn Thùy Linh, tay vợt đang xếp hạng 22 thế giới. Dù vậy trong nội dung đồng đội, vai trò của những VĐV còn lại cũng rất quan trọng.

Nguyễn Thùy Linh sẽ cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng?

Đối thủ chờ đón tuyển Việt Nam trong ngày ra quân là Malaysia. Cuộc đọ sức diễn ra lúc 10h00. Nội dung đồng đội nữ có các đội tham gia gồm Philippines, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Thái Lan (chủ nhà). Theo quy định, các đội sẽ đăng ký vận động viên tham dự 3 trận đơn và 2 trận đôi để tính kết quả đồng đội.

Cũng theo lịch thi đấu sáng ngày 7/12, đội tuyển bóng chày Việt Nam sẽ gặp Lào tại trận tiếp theo vòng bảng. Hiện tuyển Việt Nam đang xếp thứ năm trên BXH với 1 trận thắng và 1 trận thua. Còn tuyển Lào đã thua cả 2 trận đầu tiên.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 7/12

Cầu lông (đồng đội nữ)

10h00 Việt Nam vs Malaysia

10h00 Singapore vs Philippines

10h00 Myanmar vs Indonesia

Bóng chày

10h00 Việt Nam vs Lào

Bóng đá nữ

16h00 Indonesia vs Singapore