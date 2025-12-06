Dở khóc dở cười SEA Games 33: BTC Thái Lan báo sai địa điểm, CĐV Myanmar đến nhầm sân của Việt Nam

Sự kiện SEA Games dù được chuẩn bị kỹ lưỡng đôi khi vẫn không tránh khỏi những tình huống "dở khóc dở cười". Tại SEA Games 33 vừa có sự cố liên quan đến việc nhầm lẫn địa điểm thi đấu đã khiến người hâm mộ Myanmar được một phen "nháo nhào" ngay trong ngày đầu ra quân.

Theo thông tin được tờ Khaosod (Thái Lan) đăng tải, rắc rối xảy ra khi trang web chính thức của SEA Games 33 cập nhật sai thông tin về lịch thi đấu môn bóng đá nữ. Cụ thể trận đấu giữa tuyển nữ Myanmar và Philippines diễn ra tại Sân vận động Đại học Thể thao Quốc gia tại Chonburi. Dẫu vậy, trang chủ SEA Games lại thông báo trận đấu này diễn ra tại Sân vận động Chonburi.

Hậu quả là rất nhiều cổ động viên Myanmar đã di chuyển đến Sân vận động Chonburi—địa điểm chính xác của tuyển nữ Việt Namvào chiều 5/12.

CĐV Myanmar đến nhầm sân thi đấu vì BTC thông báo sai

Tờ Khaosod cho biết: "Người hâm mộ bóng đá Myanmar được phen nháo nhào. Nhiều người đã đến nhầm sân vận động. Ban tổ chức sau đó phải mất nhiều thời gian để làm rõ với các CĐV rằng Sân vận động Chonburi không phải nơi tổ chức trận đấu ngày 5/12 của tuyển nữ Myanmar".

May mắn là khoảng cách giữa hai sân vận động chỉ rơi vào khoảng 7km. Nhờ đó, dù có chút chậm trễ, đông đảo CĐV Myanmar vẫn kịp thời di chuyển đến Sân vận động Đại học Thể thao Quốc gia tại Chonburi để tiếp lửa cho đội nhà.

Sự cổ vũ nhiệt tình này đã trở thành nguồn động lực lớn, giúp tuyển nữ Myanmar xuất sắc đánh bại tuyển nữ Philippines với tỉ số 2-1 trong ngày ra quân, mang lại niềm vui trọn vẹn sau sự cố.