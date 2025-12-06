Drama SEA Games 33: Thái Lan truy tìm nhóm hot girl quảng cáo web cá độ ở trận đấu của U22 Việt Nam

SEA Games 2025 mới khai màn đã đầy rẫy drama! Một nhóm CĐV nữ bất ngờ giơ khăn quảng cáo web cá độ ngay giữa khung hình truyền hình trực tiếp, khiến dân mạng Thái Lan "nổ tung" vì choáng và phẫn nộ.

Sự việc diễn ra trong ngày 3/12, ở loạt trận bóng đá nam với 2 trận mở đầu: U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 và U22 Thái Lan thắng U22 Timor Leste 6-1. Khi camera lia vào khán đài sân Rajamangala, khán giả bất ngờ nhìn thấy nhóm cô gái giơ banner có ảnh của các cầu thủ Việt Nam, logo SEA Games 33 tại Thái Lan và logo web cá cược online - thứ bị cấm hoàn toàn ở Thái Lan.

Đến ngày 5/12, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - ông Atthakorn Sirilattayakon - chính thức lên tiếng. Không chỉ bày tỏ sự không hài lòng, ông còn yêu cầu Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) khởi kiện nhóm cô gái xuất hiện trong khung hình.

Bộ trưởng Thái Lan yêu cầu truy tìm nhóm hot girl quảng cáo web cá độ tại SEA Games 33

Ông Atthakorn Sirilattayakon khẳng định mạnh mẽ: Khán giả vào sân đều phải đăng ký, xác thực danh tính, việc quảng cáo web cá cược là vi phạm pháp luật Thái Lan. SAT "không thể ngồi im nhìn chuyện này trôi qua", phải trình báo cảnh sát và tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu đơn vị phát sóng kiểm tra kỹ hình ảnh trên sóng, tránh để các hành vi tương tự len lỏi vào chương trình.

Vụ việc hiện khiến dân mạng Thái Lan dậy sóng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi cố ý "trục lợi" từ một sự kiện lớn, làm ảnh hưởng hình ảnh nước chủ nhà. Một số khác thì sốc vì ban tổ chức để lọt cảnh tượng nhạy cảm lên sóng trực tiếp.

Dù SEA Games 2025 chỉ mới bắt đầu, nhưng drama đã "căng đét" từ trận đầu tiên. Bộ Thể thao Thái Lan cũng tỏ rõ thái độ cứng rắn, cho thấy chủ nhà sẽ không khoan nhượng với hành vi quảng cáo web cá cược tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.