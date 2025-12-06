Ông Park Hang-seo hội ngộ dàn trò cưng Quang Hải, Văn Đức, ký ức đẹp Thường Châu ùa về

Ông Park Hang-seo vừa có buổi hội ngộ ấm cúng cùng nhóm học trò cũ từng tạo nên "kỳ tích Thường Châu" năm 2018. Dù mỗi người hiện đã có hướng đi riêng trong sự nghiệp, khi ngồi lại bên nhau, những ký ức về thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam vẫn sống động và đầy cảm xúc.

Trong bữa tiệc, thầy trò thoải mái trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và ôn lại những kỷ niệm cũ. Hình ảnh thầy Park ngồi giữa các trò cũ gần gũi và thân tình. Ai nấy đều thể hiện sự tôn trọng và tình cảm dành cho người thầy đã gắn bó, đồng hành cùng họ trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Ông Park hội ngộ trò cũ

Cuộc hội ngộ không chỉ là một bữa ăn đơn thuần mà còn là dịp hâm nóng lại tình thầy trò. Những gương mặt từng là trụ cột của đội U23 Việt Nam giành chức Á quân châu Á năm nào vẫn giữ sự gắn kết đặc biệt với ông Park, người đã góp phần quan trọng giúp bóng đá Việt Nam bước sang trang mới.

Trước khi chia tay bóng đá Việt Nam vào đầu năm 2023, HLV Park Hang-seo để lại một hành trình thành công đáng nhớ. Ông dẫn dắt đội tuyển giành á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, lọt vào top 4 ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Trong năm 2019, đội tuyển dưới quyền ông vào tới tứ kết Asian Cup, đồng thời liên tiếp giành hai HCV SEA Games 2019 và 2021 ở cấp độ U22/U23. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khẳng định vị thế mới ở đấu trường châu lục.

Dù đã rời ghế HLV trưởng, hình ảnh ông Park vẫn luôn được người hâm mộ và các cầu thủ trân trọng.