HLV Kim Sang-sik: “Nhận việc ở tuyển Việt Nam, tôi chỉ sợ làm HLV Park Hang-seo mang tiếng”

"TÔI CHỈ SỢ LÀM HLV PARK HANG-SEO MANG TIẾNG"

“Bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng trước được mọi thứ sẽ diễn ra thế này (thành công khi tới Việt Nam làm việc – PV). Lúc nhận việc ở tuyển Việt Nam, tôi chỉ nghĩ rằng mình không được làm điều gì khiến HLV Park Hang-seo phải mang tiếng, vậy mà giờ lại đạt kết quả vượt ngoài mong đợi”, HLV Kim Sang-sik tâm sự với phóng viên của Sport Seoul trong cuộc gặp gỡ mới đây.

Theo chia sẻ, cách đây chỉ hai năm, ông Kim vẫn còn chìm trong rối loạn hoảng sợ, tưởng chừng không thể tiếp tục sự nghiệp huấn luyện. Nhưng giờ, ở Việt Nam, đi đến đâu ông cũng được yêu mến. Một hành trình mà người trong cuộc ngỡ như “chỉ có trong phim”.

Hai HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik có chung công ty quản lý.

Năm 2023, Kim Sang-sik rời vị trí HLV trưởng Jeonbuk Hyundai Motors sau chuỗi thành tích bết bát. Là người từng gắn bó cả sự nghiệp với đội bóng – từ cầu thủ, trợ lý đến HLV trưởng – ông phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội và rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

“Tôi từng khổ sở đến mức không thể đi thang máy vì cảm giác nghẹt thở. Ngay cả khi ra sân, việc đưa ra chỉ đạo cho cầu thủ cũng khiến tôi lo sợ. Tôi nghĩ rằng chính mình đang khiến họ tổn thương, và điều đó thật sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi”, ông Kim nhớ lại.

Nhưng rồi gió đã đảo chiều. Giống như HLV Park Hang-seo tám năm trước, Việt Nam cũng trở thành “miền đất hứa” với HLV Kim Sang-sik. Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá Việt Nam tìm lại hào quang với chức vô địch AFF Cup ở cấp độ ĐTQG, vô địch giải U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam.

“Tôi muốn cho thấy năng lực của các HLV Hàn Quốc. Dù có vô địch hay không, tôi chỉ mong mình có thể đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Ban đầu, khí hậu nóng ẩm và những cơn mưa khiến tôi khó thích nghi. Nhưng giờ tôi đã quen, đã ‘bản địa hóa’. Người Việt và người Hàn có nhiều điểm tương đồng về cảm xúc. Tôi đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc với nghề huấn luyện”.

HLV Kim Sang-sik tự hào kheo hai tấm huy chương vàng AFF Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.

BÍ KÍP VỰC DẬY TUYỂN VIỆT NAM

Theo HLV Kim Sang-sik, chìa khóa của thành công nằm ở khả năng quan sát và nắm bắt nhanh. Ông dành nhiều thời gian để phân tích những điểm mạnh và điểm yếu giữa giai đoạn của HLV Park Hang-seo và thời kỳ đi xuống của HLV Troussier. Từ đó, ông rút ra kết luận rằng việc thay máu đội hình quá gấp gáp chính là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam đánh mất bản sắc.

“Tôi kiểm tra chéo lại mọi dữ liệu để tìm ra vấn đề. Và tôi chọn cách làm khác: không dựa vào tuổi tác, mà dựa vào năng lực hiện tại. Khi các cầu thủ nhận ra họ được đánh giá công bằng, họ tập trung trở lại, có động lực trở lại – và đội bóng bắt đầu hồi sinh”.

HLV Kim Sang-sik nghiên cứu kỹ để đưa ra thay đổi cho tuyển Việt Nam.

Ông cũng chỉ ra những vấn đề cụ thể trong thói quen tập luyện của cầu thủ Việt Nam:

“Tôi nhận thấy các cầu thủ Việt Nam, dù trong buổi tập hay trận đấu, hễ ngã xuống là không đứng dậy. Họ chỉ đứng lên sau khi được xịt thuốc hoặc uống nước. Tôi tự tính toán và phát hiện thời gian bóng lăn thực tế chỉ khoảng 45 phút mỗi trận. Thế là tôi cấm điều đó.

Tôi chỉ cho tập từ 70-90 phút mỗi buổi, nhưng gói gọn, tập trung và hiệu quả. Khi thay đổi văn hóa tập luyện, đội bóng trở nên khỏe mạnh hơn hẳn”.

Chiến thuật của ông Kim cũng rất thực tế, hướng tới sự đơn giản và dễ hiểu. Ông chia sẻ:

“Khác với các tuyển thủ ở Jeonbuk, cầu thủ Việt Nam cần chỉ dẫn rõ ràng, trực qua hơn. Tôi nghĩ ra cách dùng khăn tay làm tín hiệu. Khi xoay khăn, đó là ám hiệu pressing. Khi tôi giơ bảng chiến thuật, chúng tôi lập tức chuyển từ sơ đồ 5-4-1 sang 5-3-2. Tôi cố gắng nói thật ngắn gọn, dùng từ dễ hiểu để phiên dịch viên đỡ vất vả hơn”.

Một trong những khoảnh khắc khiến CĐV Việt Nam xúc động là khi HLV Kim Sang-sik hát Quốc ca Việt Nam trong trận đấu quốc tế đầu tiên. Chia sẻ về điều này, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ:

“Tôi học hát quốc ca Việt Nam để thêm gần gũi với cầu thủ. Tôi nhờ phiên dịch dạy và tập cho đến khi thuộc. Tôi nhớ lại thời ở Hàn Quốc, nếu người nước ngoài không cố gắng hòa nhập văn hóa, chúng tôi cũng khó mở lòng. Tôi muốn người Việt thấy rằng tôi đang tiến lại gần họ. Sau trận, nhiều người nói rằng họ thật sự cảm động. Nhưng tôi không bắt buộc các trợ lý phải làm theo”, ông bộc bạch.

Giờ đây, HLV Kim không ngần ngại xuất hiện giữa phố phường Hà Nội – khi thì ở quán cà phê, khi thì nhà hàng. Thậm chí, ông đã tập lái xe trong giao thông đông đúc của Hà Nội.

“Tôi nhận được quá nhiều tình yêu. Khi nghe ai đó nói rằng tôi đã giúp người dân Việt Nam đoàn kết, tôi thấy thật tự hào. Vật chất có thể mất đi, nhưng những lời như vậy thì không. Tôi cảm thấy có trách nhiệm khi đại diện cho một quốc gia, và muốn cùng họ hít thở, cùng chia sẻ niềm vui”.

SỨC MẠNH CỦA Ê KÍP HÀN QUỐC

Giống như HLV Park Hang-seo trước đây, HLV Kim Sang-sik cũng không đơn độc tại Việt Nam. Bên cạnh ông là ba cộng sự người Hàn: HLV thủ môn Lee Woon-jae, trợ lý Lee Jung-soo và HLV thể lực Yoon Dong-heon.

“Tôi và các cộng sự đều xa gia đình, nên luôn cảm thấy biết ơn và thương họ. Nhờ có họ, tôi không thấy cô đơn. Tôi biết mình vẫn còn thiếu sót, nhưng chúng tôi là những người đồng đội cùng nhau viết nên lịch sử ở Việt Nam. Ai cũng mang trong mình trách nhiệm và đang làm tốt phần việc của mình”.

HLV Lee Woon-jae – huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc – đang giúp các thủ môn Việt Nam cải thiện rõ rệt, trong khi Lee Jung-soo vốn có thời gian làm việc ở TP.HCM, có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, đóng vai trò cầu nối giữa BHL và cầu thủ. Còn Yoon Dong-heon, từng làm việc ở Hồng Kông (TQ), lại am hiểu đặc tính cầu thủ Đông Nam Á và góp phần lớn vào công tác thể lực.

Ê kíp Hàn Quốc tại tuyển Việt Nam.

QUYẾT GIÀNH VÀNG SEA GAMES

Khi được hỏi về áp lực giành huy chương vàng SEA Games 33 cho U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn bày tỏ:

“Dĩ nhiên là có áp lực về thành tích. Đã làm HLV thì phải hướng tới kết quả. Tôi biết đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, bởi nhiều đội trong khu vực đang phát triển mạnh nhờ cầu thủ nhập tịch, còn chúng tôi thì chưa. Tuy nhiên, tôi tin Việt Nam có thể phát huy điểm mạnh riêng để tạo ra sức cạnh tranh.”

“Với tôi, thành tích quan trọng, nhưng điều tôi muốn hơn cả là đóng góp cho sự phát triển dài lâu của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam vẫn còn con đường dài phía trước, còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi muốn tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn, giúp cầu thủ trưởng thành và có thể ra nước ngoài thi đấu. Đó là điều tôi thật sự mong muốn”.