Giúp tuyển Việt Nam thắng Nepal, HLV Kim Sang-sik vẫn bị chuyên gia đánh giá "không ổn"

Sau chiến thắng 1-0 nhọc nhằn của đội tuyển Việt Nam trước Nepal ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik vẫn đối mặt với nhiều lời chỉ trích xoay quanh cách điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, những sự thay người của ông Kim không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ông nhận định rằng các cầu thủ vào sân giữa trận không hòa nhập tốt, làm phá vỡ sự liên kết giữa các tuyến và khiến thế trận bị chùng lại.

"Tôi cho rằng việc thay người trong hiệp 2 không ổn. Các mũi tấn công rất rời rạc vì các cặp tiền đạo không có sự hòa hợp, gần như chưa đá với nhau bao giờ. Khi đá cặp trên hàng công, các cầu thủ cần hiểu nhau và tạo ra sự ăn ý. Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt, nhưng hiệp 2 thì chơi dưới sức”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng HLV Kim Sang-sik thay người chưa hợp lý

Cụ thể, việc rút Nguyễn Hoàng Đức — người giữ bóng và điều tiết tốt tuyến giữa được xem là quyết định mạo hiểm. Khi Hoàng Đức rời sân, Việt Nam mất đi một “mỏ neo” giữa sân, để Nepal dễ dàng chen chân và triển khai các pha bóng phản công.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: “Trong hiệp 2, đối phương hoàn toàn chiếm giữ thế trận, triển khai hay dù chất lượng cầu thủ của họ không đẳng cấp bằng mình. Thay vì điều tiết trận đấu tốt hơn thì tuyển Việt Nam lại chọn cách chống đỡ. Sau đó, đội bóng chuyển sang chơi phản công nhưng không hiệu quả".

Tuyển Việt Nam vẫn có chiến thắng 1-0

Dù chỉ thắng tối thiểu, chiến thắng vẫn giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm quan trọng. Nhưng biểu hiện thiếu sắc nét, đặc biệt trong khâu dứt điểm và điều chỉnh chiến thuật, khiến người hâm mộ vẫn còn nhiều điều lo lắng. Bởi khi chạm trán các đối thủ mạnh hơn ở các lượt tiếp theo, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể bị trừng phạt.