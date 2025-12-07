Chính thức: Đoàn thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33, sẵn sàng cho ngày hội "săn vàng"

Sáng ngày 7/12 tại sân bay Nội Bài đã diễn ra Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 – Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, 81 thành viên lên đường trong sáng 7/12 gồm các cán bộ Đoàn, huấn luyện viên và vận động viên thuộc các đội Xe đạp, Canoeing, Bơi, Mô tô nước, Cầu mây, Thể dục dụng cụ… mang theo quyết tâm và kỳ vọng lớn lao khi bước vào đấu trường khu vực.

"Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc", Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 33

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài.