Vì sao tuyển Việt Nam thua sốc 0-16 Lào tại SEA Games 33?

Tại SEA Games 33, kết quả của đội tuyển bóng chày nam Việt Nam đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Liên tiếp hai thất bại "trắng tay" với tỷ số 0-16 trước chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Lào khiến nhiều người hâm mộ đắt dấu hỏi, nhưng thực tế đây lại là một môn thể thao không phải lợi thế của thể thao Việt Nam.

Chiều ngày 7/12, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam thua Lào tới 0-16, rõ ràng đây là tỉ số bàng hoàng với người hâm mộ. Bởi nhiều người nghĩ rằng thể thao Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn so với nước bạn. Trận thua này diễn ra chỉ sau vài ngày đội tuyển nhận thất bại tương tự 0-16 trước chủ nhà Thái Lan. Dù trước đó đã có chiến thắng an ủi 5-2 trước Malaysia, nhưng hai trận thua đậm đã chứng minh khoảng cách trình độ giữa bóng chày Việt Nam và phần còn lại của khu vực Đông Nam Á là quá lớn.

Bóng chày Việt Nam có khoảng cách lớn với các đội trưởng trong khu vực

Lý giải thất bại

Lý giải cho những thất bại nặng nề này, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở chính bản chất của môn bóng chày tại Việt Nam.

Bóng chày không phải là môn thể thao có truyền thống lâu đời như bóng đá hay điền kinh. Dù đã có những đợt phát triển lẻ tẻ và từng tham dự SEA Games 2011, nhưng phong trào này sau đó đã bị gián đoạn, thiếu tính kế thừa. Hiện tại, bóng chày chỉ mới thực sự bắt đầu "hồi sinh" và xây dựng lại phong trào trong khoảng một đến hai năm gần đây.

Sự non trẻt, hiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điểm hạn chế của VĐV Việt Nam. Hầu hết họ đều là những người có niềm đam mê lớn, tự tìm đến và tập luyện. Điều này tạo ra một sự chênh lệch lớn về trình độ cơ bản so với các đối thủ như Philippines – cường quốc của bóng chày Đông Nam Á, hay Thái Lan, và ngay cả Lào là họ đã có thời gian đầu tư và phát triển ổn định hơn.

Trình độ chênh lệch không chỉ nằm ở kỹ năng đánh bóng hay bắt bóng mà còn thể hiện rõ ràng ở thể lực, sự tổ chức chiến thuật, và tâm lý thi đấu.

Trên sân, các vị trí của đội tuyển Việt Nam bộc lộ sự non nớt. Các pha phòng thủ thường xuyên mắc lỗi sơ đẳng, trong khi khả năng tấn công gần như bị đối thủ bóp nghẹt hoàn toàn, dẫn đến việc không thể ghi được bất kỳ điểm số nào trong hai trận thua 0-16. Thể lực của các cầu thủ cũng là một vấn đề lớn, khó lòng duy trì được cường độ thi đấu cao trong suốt các hiệp.

Các đội tuyển như Lào, Thái Lan không chỉ có kinh nghiệm mà còn được huấn luyện theo hệ thống chuyên nghiệp hơn, giúp họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, từ tốc độ của các cú ném cho đến sự quyết đoán trong việc đưa ra các quyết định chiến thuật trên sân. Khi đối thủ là những đội bóng chuyên nghiệp, dù Việt Nam có tinh thần thi đấu cao đến mấy, sự thiếu hụt về chuyên môn và thể lực cũng là một rào cản không thể vượt qua.

Thất bại 0-16 có thể là khoảng cách lớn nhưng không phải là một kết quả bất ngờ trong giới chuyên môn. Để giấc mơ tranh huy chương bóng chày với các đội tuyển quốc tế, bóng chày Việt Nam cần một chiến lược phát triển dài hạn, sự đầu tư nghiêm túc và một nền tảng đào tạo trẻ bài bản hơn. Chỉ khi đó, khoảng cách 16 điểm mới có hy vọng được rút ngắn trong tương lai.