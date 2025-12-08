Link xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vs Philippines tại SEA Games 33

Trận đấu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines, diễn ra vào 18h30 ngày 8/12/2025 , được đánh giá là cuộc đối đầu quyết định trực tiếp đến tấm vé vào vòng bán kết SEA Games 33 của bảng B.

Xem trận đấu trên kênh nào?

Trận đấu dự kiến được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV (VTV5, VTV7), HTV và các nền tảng trực tuyến như FPT Play, VTVgo.

Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ mạnh ở trận thứ 2 tại SEA Games 33

Thông tin trước trận đấu

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào trận đấu này với một tâm lý khá thoải mái sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Malaysia trong trận ra quân. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp các cầu thủ có được sự hưng phấn và thử nghiệm đội hình thành công.

Sự trở lại và tỏa sáng của tiền vệ Thái Thị Thảo với cú hat-trick ngay trận đầu tiên là một tín hiệu rất tích cực cho hàng tiền vệ. Bên cạnh đó, các trụ cột như đội trưởng Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thuỳ... vẫn duy trì được phong độ ổn định.

Đối thủ của Việt Nam lại đang ở một tâm thế hoàn toàn khác. Philippines đã nhận thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước Myanmar trong trận mở màn. Kết quả này đẩy đội bóng xứ đảo vào tình thế buộc phải thắng Việt Nam để giữ lại hy vọng đi tiếp tại giải đấu năm nay.

hilippines vẫn là một tập thể đáng gờm với nhiều cầu thủ nhập tịch, sở hữu thể hình, thể lực vượt trội và lối chơi thiên về sức mạnh. Họ luôn là thách thức lớn đối với hàng phòng ngự của Việt Nam. Đáng chú ý, trong 5 lần đối đầu gần nhất tại các giải đấu khu vực, Việt Nam chưa một lần giành chiến thắng trước Philippines. Đây là một áp lực tâm lý và đồng thời là lời cảnh báo về sự thận trọng cần thiết cho đội tuyển của chúng ta.