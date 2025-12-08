Giải bóng đá dễ thương số 1 thế giới: Khi các cô gái tự hào mặc trang phục dân tộc ra sân thi đấu

Giữa núi rừng Bình Liêu, một giải bóng đá độc đáo vừa được tổ chức, nơi những cô gái vùng cao thi đấu hết mình trong chính trang phục truyền thống của dân tộc mình. Giản dị, mộc mạc nhưng đầy cảm hứng, đây xứng đáng là giải đấu dễ thương nhất thế giới.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 diễn ra từ ngày 3/12, thu hút 8 đội bóng đến từ Quảng Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang... Hơn 130 vận động viên là người Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày... cùng hội tụ, biến giải đấu thành ngày hội Thể thao - Văn hóa đặc biệt của vùng cao. Đây là sân chơi để phụ nữ các dân tộc thiểu số tự tin tỏa sáng, vừa thi đấu vừa lan tỏa bản sắc quê hương.

Điều khiến giải đấu ngay lập tức gây sốt chính là vẻ đẹp giản dị của nó. Sân bãi chỉ là khoảng đất cỏ phẳng giữa núi rừng, khán giả là người dân bản làng ngồi sát hai biên, reo hò.

Giữa không gian ấy, các cầu thủ nữ ra sân trong chính trang phục truyền thống của mình. Váy thổ cẩm nhiều lớp, khăn đội đầu, những họa tiết thêu tay rực rỡ theo từng nhịp chạy. Hình ảnh ấy vừa lạ mắt, vừa khiến người xem không khỏi thích thú vì quá đỗi đáng yêu.

Mặc dù mang vẻ ngoài dễ thương nhưng các cô gái thi đấu với tinh thần máu lửa và tính chuyên môn rất cao khiến nhiều người bất ngờ. Trận đấu nào cũng có nhịp độ cao, nhiều tình huống xử lý kỹ thuật đẹp mắt, những pha tranh chấp quyết liệt.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số đã tạo nên một nét đẹp rất riêng. Một giải đấu mà ai xem dù chỉ là qua ảnh thôi cũng phải nở nụ cười.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, đội Lâm Thượng (Lào Cai) đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau chiến thắng 4–1 trước Mông Dương (Quảng Ninh) trong trận chung kết.